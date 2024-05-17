蔚藍東岸示範單位｜1329呎連裝修四房享開闊維港景 設私人升降機大堂｜多圖有片

五礦地產(230)香港首個住宅項目、油塘現樓新盤「蔚藍東岸」最新開放3個海景樓王示範單位予公眾參觀，包括連裝修及家具的第1座16樓A室，實用面積1,329方呎，連40方呎露台及18方呎工作平台，四房雙套連儲物室及洗手間間隔。單位屬於前排臨海單位，面向西南方向，可享開闊維港海景，由露台望向左邊，可看到藍塘海峽及鯉魚門一帶，右邊就是尖沙咀及中環維多利亞海港景觀，日出到日落景致變化，一覽無遺。 項目只有第1座A及B室設有私人升降機大堂，私隱度高，大門分主人及工人入口，大門採用子母門設計，彰顯豪華氣派。入門左邊設置一個入牆式木紋櫃，中間以灰色石材作飾面，配以一面清鏡，增添整體柔和精緻感。客飯廳長約6.1米及闊約3.6米，客廳靠墻放置一張墨綠色三人座梳化，中央鋪墊一張奶油色地墊，上面配置圓形米白色木系茶几，與飯廳的桌椅風格連貫。梳化旁放置一盞白色大地燈，不但豐富室內光源，更與其他家具構成和諧舒適的自然氣息。

掛牆電視機組合增加空間感，木紋地櫃同樣採用灰色石材作飾面，為客廳加添嫻雅元素之餘，亦與整體風格連貫。客廳放置了一張書本造型的黑色椅子，與電視櫃上的兔子造型特色燈相映成趣，令單位增添時尚藝術氣息。飯廳放置木紋酒杯造型的六人餐枱，桌椅均採用米白色設計，營造統一連貫的自然舒適感，配上黑白色餐具和藍綠色點綴的餐巾，格調優雅。廚房採用U型檯面設計，吊櫃及櫥櫃收納空間充足，日常使用更為靈活。廚房更設有通風窗方便引入鮮風。廚房煮食相關的家電設備全採用瑞士百年奢華品牌V-ZUG的產品，包括抽油煙機，洗碗機及蒸焗爐，加上由知名德國品牌Liebherr的雪櫃連酒櫃，設備一應齊全，滿足住戶高尚尊貴品味。

⇊ 蔚藍東岸 示範單位｜ 第 1 座 16 樓 A 室 四房雙套 ⇊

主人套房以天然木條打造 U 型衣帽間 主人套房面向西南方向，設有L型曲尺雙景觀窗設計，兩邊窗均可望廣闊震撼的維港景觀及無邊際泳池景。主人房長約6.3米，闊約2.8米，設計師除放置可三邊落床的雙人床外，更以天然木條子打造U型衣帽間區域，在窗台位置特設L形組合櫃，可同時作梳妝台和擺設之用，並且連接大型衣櫃，充份利用每吋空間。 主人房套廁同時設有浴缸及淋浴間，亦採用雙洗手盤設計，彰顯豪華高雅氣派。兩組大型木飾面鏡櫃和一組大地櫃，配搭天然石檯面，打造時尚輕奢生活方式，亦大大增加浴室的儲物量，櫃內亦設有電制位方便日常使用。睡房1為套房設計，設計師結合不同深淺灰色調搭配淺色系木地板和柔軟布藝，營造出溫暖優雅的氛圍。米灰色的床及淺灰色雙門衣櫃搭配柔和舒適，衣櫃兩旁以黑玻璃飾面及深灰色的開放式層架做展示櫃，房內亦配置一張延續同系風格和色調的梳妝台及灰色椅子，增添時尚感。