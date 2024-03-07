蔚藍東岸示範單位｜498呎海景兩房簡約大方 嵌入式雪櫃省空間(多圖有片) ｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」今日(7日)開放3個示範單位予公眾參觀，位於第5座27樓C至E室，實用面積由498至537方呎，均屬兩房間隔，戶戶向海，其中D室連開放式廚房，實用面積498方呎，設23方呎露台。 第 5 座 27 樓 D 室 兩房示範單位 單位以白色為主，再加上木色點綴，配合柔和燈光，設計簡約大方，溫暖時尚。玄關位預設空間可設置高身鞋櫃，令空間歸一整潔。客飯廳空間分明，飯廳擺放餐枱，客廳擺放梳化及電視櫃亦有充足活動空間。客廳落地玻璃窗相連露台，採光率高。拉趟式露台門大大節省空間，顯得更為寬敞實用。

至於兩間睡房空間實用，景觀同客廳一樣面向西南面海景景致，加上睡房2的大型曲呎窗，令室內經常保持光猛明亮。開放式廚房設有大窗，方便引入鮮風煮食。設計師善用空間設置廚櫃，一邊設有嵌入式雪櫃，另一邊設有吊櫃增加儲物量。浴室設有窗戶，有助增加室內光線和空氣流通。 ⇊ 蔚藍東岸示範單位｜ 5 座 27 樓 D 室 ⇊