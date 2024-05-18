蔚藍東岸示範單位｜832呎及845呎三房套木色系作主調 多儲物空間適合家庭客(多圖有片)｜油塘新盤

五礦地產(230)香港首個住宅項目、油塘現樓新盤「蔚藍東岸」最新開放3個海景樓王示範單位予公眾參觀，包括連裝修及交樓標準的三房各1個。其中連裝修及家具示範單位為第1座16樓C室，實用面積832方呎，連26方呎露台，三房一套連儲物室及洗手間間隔。單位面向東南方向，享三家村避風塘及藍塘海峽開揚景觀。

連裝修三房一間睡房設雙層床

單位主要運用白、灰、棕及木色，帶出寧靜簡約的現代風格，並配以綠色點綴，打造出清新沉樸的自然舒適氣氛。入門左邊設置掛牆式置物鞋櫃，櫃面上可放置住戶的小雜物如鎖匙等外出用品。櫃內特意採用斜層板設計，以便住戶擺放日常用鞋等，而櫃下空間更可擺放家居拖鞋。右邊設置一組大型到頂多用途櫃，集鞋櫃、置物櫃及展示櫃功能於一身。櫃身整體以木紋設計配搭暗抽式開關，並以灰色色調區分展示櫃區域。

客飯廳長約6.4米，闊3.2米，飯廳放置一張大理石紋的六人餐枱及淺灰色餐椅，深灰梯形柱體餐枱腳突顯時尚感之餘，更令飯廳視覺上更為寬闊。餐枱上放置灰藍色餐墊和琴鍵造型餐碟等家居擺設，配搭灰色瓶身的鮮花綠葉。客廳放置淺灰色梳化，配上橢圓形墨綠色茶几沉穩靜謐，外望蔚藍大海。正對面的掛牆電視機組合，不僅可以節省空間，下方木紋地櫃更可用作擺放小飾物及收納之用，木紋地櫃更以灰色石材作飾面。廚房內設儲物室及洗手間可作多用途使用，煮食相關的家電設備全採用法國品牌De Dietrich的產品，設備一應齊全。三頭明火煮食爐讓住戶可因應爐具尺寸和煮食需要自由使用，另外亦配置抽油煙機，蒸焗爐及雪櫃。同牌子的洗衣乾衣機能一機兩用，節能同時減低衣物損耗，又節省家居空間。

主人套房面向東南方向，設計師特意擺放一套純白雙人床具，床具表面典雅淳樸。大床旁邊放置一張和風木桌，供戶主擺放盆栽等小型裝飾；配上大圓鏡後，整個空間隨即蛻變成時尚典雅的梳妝枱；左方更設有木色系全高衣櫃組合，提高主人房的實用性。睡房1沿用簡約的灰白色調，另配置一組以雙層床設計的傢俬組合。睡房2整體以大地顏色營造日系清新的主調，設計師在簡約純白的單人床旁邊，訂造一個入牆木製組合高櫃，充分利用每吋空間作收納之用。 櫃身設有多個分櫃，功能齊全，戶主亦可按照家庭需求自由組合。