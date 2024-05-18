蔚藍東岸示範單位｜832呎及845呎三房套木色系作主調 多儲物空間適合家庭客(多圖有片)｜油塘新盤

五礦地產(230)香港首個住宅項目、油塘現樓新盤「蔚藍東岸」最新開放3個海景樓王示範單位予公眾參觀，包括連裝修及交樓標準的三房各1個。其中連裝修及家具示範單位為第1座16樓C室，實用面積832方呎，連26方呎露台，三房一套連儲物室及洗手間間隔。單位面向東南方向，享三家村避風塘及藍塘海峽開揚景觀。
連裝修三房一間睡房設雙層床
單位主要運用白、灰、棕及木色，帶出寧靜簡約的現代風格，並配以綠色點綴，打造出清新沉樸的自然舒適氣氛。入門左邊設置掛牆式置物鞋櫃，櫃面上可放置住戶的小雜物如鎖匙等外出用品。櫃內特意採用斜層板設計，以便住戶擺放日常用鞋等，而櫃下空間更可擺放家居拖鞋。右邊設置一組大型到頂多用途櫃，集鞋櫃、置物櫃及展示櫃功能於一身。櫃身整體以木紋設計配搭暗抽式開關，並以灰色色調區分展示櫃區域。
客飯廳長約6.4米，闊3.2米，飯廳放置一張大理石紋的六人餐枱及淺灰色餐椅，深灰梯形柱體餐枱腳突顯時尚感之餘，更令飯廳視覺上更為寬闊。餐枱上放置灰藍色餐墊和琴鍵造型餐碟等家居擺設，配搭灰色瓶身的鮮花綠葉。客廳放置淺灰色梳化，配上橢圓形墨綠色茶几沉穩靜謐，外望蔚藍大海。正對面的掛牆電視機組合，不僅可以節省空間，下方木紋地櫃更可用作擺放小飾物及收納之用，木紋地櫃更以灰色石材作飾面。廚房內設儲物室及洗手間可作多用途使用，煮食相關的家電設備全採用法國品牌De Dietrich的產品，設備一應齊全。三頭明火煮食爐讓住戶可因應爐具尺寸和煮食需要自由使用，另外亦配置抽油煙機，蒸焗爐及雪櫃。同牌子的洗衣乾衣機能一機兩用，節能同時減低衣物損耗，又節省家居空間。
主人套房面向東南方向，設計師特意擺放一套純白雙人床具，床具表面典雅淳樸。大床旁邊放置一張和風木桌，供戶主擺放盆栽等小型裝飾；配上大圓鏡後，整個空間隨即蛻變成時尚典雅的梳妝枱；左方更設有木色系全高衣櫃組合，提高主人房的實用性。睡房1沿用簡約的灰白色調，另配置一組以雙層床設計的傢俬組合。睡房2整體以大地顏色營造日系清新的主調，設計師在簡約純白的單人床旁邊，訂造一個入牆木製組合高櫃，充分利用每吋空間作收納之用。 櫃身設有多個分櫃，功能齊全，戶主亦可按照家庭需求自由組合。
⇊蔚藍東岸示範單位｜第1座16樓C室 832方呎⇊
交樓標準三房採明廁設計
另一無改動交樓標準三房示範單位為第1座16樓D室，實用面積845方呎，連28方呎露台及17方呎工作平台，三房一套連儲物室及洗手間。單位位於前排向南位置，面向三家村避風塘及藍塘海峽美景。長方形客飯廳長約5.9米、闊3.3米，可輕易劃分開客廳區及飯廳區，擺放傢俬後仍有足夠活動空間。層與層之間高度為3.1米，客廳相連露台，加上全幅落地玻璃窗，將室外海景引入屋內，兼採光率高，令室內顯得更為寬敞實用。儲物室設有冷氣機及獨立洗手間，可以靈活使用。
主人套房長約3.15米、闊2.6米，備有足夠空間設置可三邊落床的大床、床頭櫃、衣櫃及梳妝枱；房間與客廳同樣面向南方，加上設有大型曲尺窗，採光度高，將避風塘及藍塘海峽的寧靜舒適景觀飽覽無遺。套房廁所屬明廁設計，可採納鮮風入戶，設備實用與華麗兼備，除了設有浴缸外，浴室櫃亦有充足的儲物空間及電掣位；洗手盆與枱面一體化，下層櫃桶除了可以儲物之外亦有滲光效果；浴室潔具同樣採用德國Hansgrohe及Duravit品牌，為住戶提供優質生活配備。客廁同樣屬於明廁設計，採用酒店式設計風格，黑白灰瓷磚鋪砌的牆身和地面增添典雅氣息。配置一組大型木質鏡櫃和同色系的面盤櫃，增加浴室的收納量，淋浴間旁特設層格放置沐浴用品。
睡房1同樣向南望避風塘及藍塘海峽景，房間長約2.6米，闊約2.2米，間隔實用，可以輕鬆放置不同傢俬。睡房2外望避風塘山海景致，房間長2.2米，闊約2米，空間寬敞。廚房連接17呎工作平台，可以外望景觀之餘亦方便引入鮮風。廚房設有直排長身廚櫃，櫃底設有LED燈帶，入廚時光線充足，牆身設有掛鈎及吊架，櫃內設有內置垃圾桶，布局與細節設計均以用家角度出發。廚房洗碗盆採用罕有可調教水壓及伸縮設計的水龍頭，亦選用法國皇室御用品牌De Dietrich的炒鑊氣體煮食爐、雙頭炒鑊氣體煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機。
⇊蔚藍東岸示範單位｜第1座16樓D室 845方呎⇊
「蔚藍東岸」共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。據悉，全盤開售至今累沽422伙，平均成交呎價約20,035元，成交價由453萬至3,600萬元，套現逾37億元。