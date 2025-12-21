蔚藍東岸累售504伙 推置業優惠指定買家可享2萬購物禮券｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」，為慶祝中九龍繞道（油麻地段）於 今日(21日)正式通車，特別推出「交通 Upgrade+」限時優惠。

為誌慶重要交通基建啟用，發展商將即日起至12月31日期間，向首5名成功購入「蔚藍東岸」單位之買家，送出價值20,000元購物禮券。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，項目本身已坐擁東九龍罕有一線海景，現樓即買即住。隨著中九龍繞道（油麻地段）率先開通，以及六號幹線預計於 2026 年全線通車，東西九龍之間的通行將更高速和穩定。由 油塘前往西九龍地區，預計僅需約8分鐘，大幅提升住戶的出行效率。中九龍繞道不僅完善九龍路網，更為像「蔚藍東岸」這類兼具景觀與現樓優勢的項目，帶來實質的交通價值提升。是次推出「交通 Upgrade+」， 既與大眾分享交通升級的喜訊，亦清晰釋放項目地段價值進一步提升的利好。 我們相信，景觀、現樓與交通三重優勢，將持續吸引追求高效優質生活的家 庭及專業人士，特別是須頻繁往返內地的人群。