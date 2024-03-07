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地產
2024-03-07 14:44:24

蔚藍東岸累沽398伙套現35億 兩房示位登場 餘貨擬招標推售(有片)｜油塘新盤

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蔚藍東岸累沽398伙套現35億 兩房示位登場 餘貨擬招標推售(有片)｜油塘新盤

黃少鴻表示，截止目前全盤累沽398伙，套現約35億元，平均成交呎價約20,260元。(陳奕釗攝)

五礦地產(230)香港首個住宅項目、油塘現樓新盤「蔚藍東岸」今日(7)開放3個兩房示範單位，並落實於明日(8)招標發售41。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，截止目前全盤累沽398伙，套現約35億元，平均成交呎價約20,260元，成交價由453萬至3,600萬元，其中95%單位已完成收樓。

黃少鴻續指，「蔚藍東岸」現餘290伙待售，主要為第1座及第2座的三房及四房單位，連車位市值約60億元，後續將以招標形式推售，價格將根據市況調整；當中包括31伙位於第5座C至E室的兩房單位，最快於3月內展開銷售。另外，項目獲查詢量理想，當中內地客佔約七成。

今日開放3個兩房示位

項目於今日下午起開放3個示範單位予公眾參觀，位於第527CE室，實用面積由498537方呎，均屬兩房間隔，戶戶向海，C室及E室採梗廚設計，D室則連開放式廚房。單位設有玄關位方便設置等同層高的鞋櫃，客飯廳布局分明，間隔四正實用。

展望後市，黃少鴻認為，全面撤辣後市場反應積極，8日錄得近1千宗成交，料內地客能持續吸納現有供應量，預計今年樓價亦能企穩微升。

「蔚藍東岸」共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

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