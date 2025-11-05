蔚藍東岸首推海景四房戶招標 指引呎價1.8萬起｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」，繼早前為部份開放式至三房單位提供指引價並獲市場熱烈迴響及全數沽清，今日(5日)推出4伙一線海景四房單位提供指引價招標，當中最低的指引呎價為8,666元。此批指引價單位將於周日(9日)起每日上午11時至11時30分招標發售。

是次招標單位指引價介乎約1,973萬元至2,114萬元，最低至最高指引呎價為18,666至19,999元，全部低於2萬元，為買家提供極具吸引力的入市機會。

該批單位位於項目第2座A單位，涵蓋9樓、10樓、16樓和17樓，實用面積均為1,057方呎，採四房連儲物室及洗手間設計。單位坐擁油塘首排位置，距維多利亞港海僅約15米，屬罕有臨海優質戶型，足不出戶即可飽 覽遼闊維港海景。廚房配備瑞士百年奢華品牌V-Zug頂級廚具，提升生活品味。主人房空間寬敞，放置雙人床後仍可三邊下床，並設有大型曲尺玻璃 幕牆，引景入室，採光充沛。主人浴室同時設有浴缸和淋浴間，滿足不同沐浴需求。