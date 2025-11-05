熱門搜尋:
壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-05 18:00:00

蔚藍東岸首推海景四房戶招標 指引呎價1.8萬起｜油塘新盤

分享：
蔚藍東岸首推海景四房戶招標 指引呎價1.8萬起｜油塘新盤

蔚藍東岸首推海景四房戶，指引呎價1.8萬起。

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」，繼早前為部份開放式至三房單位提供指引價並獲市場熱烈迴響及全數沽清，今日(5)推出4伙一線海景四房單位提供指引價招標，當中最低的指引呎價為8,666元。此批指引價單位將於周日(9)起每日上午11時至1130分招標發售。

是次招標單位指引價介乎約1,973萬元至2,114萬元，最低至最高指引呎價為18,66619,999元，全部低於2萬元，為買家提供極具吸引力的入市機會。

該批單位位於項目第2A單位，涵蓋9樓、10樓、16樓和17樓，實用面積均為1,057方呎，採四房連儲物室及洗手間設計。單位坐擁油塘首排位置，距維多利亞港海僅約15米，屬罕有臨海優質戶型，足不出戶即可飽 覽遼闊維港海景。廚房配備瑞士百年奢華品牌V-Zug頂級廚具，提升生活品味。主人房空間寬敞，放置雙人床後仍可三邊下床，並設有大型曲尺玻璃 幕牆，引景入室，採光充沛。主人浴室同時設有浴缸和淋浴間，滿足不同沐浴需求。

adblk5

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示特別精選位於第2座一線海景的四房單位，不僅坐擁開揚維港景緻，更享有現樓優勢，即買即住。

截至目前為止「蔚藍東岸」已累積售出約489伙，套現逾45.3，平均成交呎價約19,451

「蔚藍東岸」提供688伙，實用面積由2372,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

蔚藍東岸首推海景四房戶招標 指引呎價1.8萬起｜油塘新盤

蔚藍東岸指引價。

追蹤am730 Google News