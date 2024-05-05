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地產
2024-05-05 14:36:41

蔚藍灣畔高層套三房月租3.15萬 業主回報高逾10厘｜二手樓租賃

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將軍澳蔚藍灣畔套三房戶業主持貨逾20年，最新以3.15萬元將單位租出，租金回報高見10.3厘。

將軍澳蔚藍灣畔套三房戶業主持貨逾20年，最新以3.15萬元將單位租出，租金回報高見10.3厘。

租賃需求高企下，不少早年買入單位的收租業主，獲取極理想租金回報。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，最新促成將軍澳蔚藍灣畔一宗三房戶租賃成交，單位為1座高層D室，建築面積1,135方呎，實用面積849方呎，屬三房連套房間隔，另設儲物房及工人套房；單位座向西南方，外望開揚都市景致，最新以31,500元租出，折合實用呎租37元。他續指，上址業主早於20041月以367萬元購入物業，持貨逾20年，是次租出單位可享高達10.3厘租金回報，回報十分豐厚。
即睇將軍澳蔚藍灣畔租盤(HOUSE730)

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