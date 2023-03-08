蔡天鳳碎屍案｜綠表買樓免審查 「隱形富豪」在民間

坊間有云：「得公屋、得天下」，綠表人士即使擁有物業，仍可「避過」資產審查入市買居屋，成為城中熱話。近日轟動全城的「蔡天鳳碎屍案」，正是揭發疑犯之一前家翁鄺球能夠手持價值逾7,000萬元的加多利山豪宅單位，卻仍可透過「綠表」資格買入居屋一例。事件引發社會關注綠表買樓免審查，是否存在漏洞的問號。事實上，未補地價居屋市場時有刷新高價紀錄，不少公屋戶透過綠表買居屋，數年間賺數百萬個案亦比比皆是，民間的「隱形富豪」隨時在你左右。

綠表入市機會比白表高 現時房委會提供的資助房屋中，除居屋外，綠表人士可申請買入綠置居及租置計劃單位，免審查之餘，成功買入資助房屋機會，更是比白表買家大得多，可謂擁有買資助房屋的「私家路」，加上免壓測及僅需5%首期入場，比起一般私樓需壓力測試，或白表客需要10%首期，都更為寬鬆。 至於抽不到一手居屋的綠表客，一般都會回流二手市場，因為不用資產審查，這批二手居屋買家承接力強，亦推高二手居屋造價。而一手折扣率更高的綠置居，賺幅甚至比居屋更可觀，如首個綠置居新蒲崗景泰苑，不少二手成交價可於兩、三年炒高1倍。

新蒲崗景泰苑業主賺錢後 「上流」荃灣海之戀 如2019年時，新蒲崗景泰苑一房以380萬元於居二市場成交，以業主2017年7月168.1萬元買入價計算，樓價兩年炒高1倍；扣除SSD後，帳面仍賺145.1萬元。據傳媒報道，業主當年賣出居屋單位後，旋即以近680萬元買入荃灣海之戀一個391方呎一房戶向「上流」。

長沙灣麗翠苑 14 萬首期入市 5 年賺逾 230 萬 又如2018年發售的綠置居長沙灣麗翠苑，有業主近日以530.8萬元未補價沽出兩房戶，較2019年買入價285.38萬元，帳面賺245.45萬元，升幅86%。以當時買入單位僅需14.27萬元首期計，5年間賺逾230萬元離場，為首期金額的16.2倍。 至於租置計劃單位，更是屢誕「刀仔鋸大樹」典範。如鴨脷洲利東邨一中層單位，業主以3,000元首期，於2017年以60.3萬元購入，持貨3年，於2020年於未補地價市場以440萬元沽出，帳面賺約379.7萬元，升值逾6倍。

滿 60 歲及領綜援豁免 家有長者揀樓優先 在一般情況下，因申請公屋時需要入息審查，而現行住戶需每兩年申報，故一般情況下，「富戶政策」足以杜絕「有樓不報」的問題。不過，在現行機制下，部分如年滿60歲，或正領取綜援的住戶等，居然可獲豁免於「富戶政策」！意味著，若住戶符合上述條件，理論上即使擁有物業，仍可以「避過」資產審查，以綠表申請購買居屋；更何況，居屋申請時，「家有長者」申請人揀樓次序較優先，令不少人因此借用公屋戶主親友的名義申請新居屋，不需任何資產審查之餘，亦增加揀樓機會。如此政策，相信有不少人已好像小編一樣想法：「公平咩？」 房委會稱，有關安排旨在鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，加快公屋流轉。不過，在坊間年青人「捱貴租、上車難」時，卻有人在已享用政府房屋福利時，仍通過資助房屋二手市場炒賣是否恰當，則是另一個問題。