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地產
2023-12-11 10:00:00

薄扶林JESSVILLE首度推售4伙 周一起招標｜豪宅新盤

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薄扶林JESSVILLE首度推售4伙 周一起招標｜豪宅新盤

「JESSVILLE」將於今日(11日)至周三(13日)招標推售4伙，招標時間由早上10時至下午4時，每日招標。(中原地產圖片)

由中原地產及萊坊聯合獨家代理、由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」公布首張銷售安排，將於今日(11)至周三(13)招標推售4伙，招標時間由早上10時至下午4時，每日招標。

是次推售單位涉及Jessville大廈的10A室及B室，以及11A室及B室，實用面積分別1,4311,358方呎，屬三房及四房間隔。

據樓書顯示，「JESSVILLE」位於薄扶林道128號，由一座樓高20層的Jessville大廈(Jessville Tower)，以及一座樓高2層的Jessville大宅(Jessville Manor)組成，提供32伙。單位實用面積介乎1,3582,960方呎，包括15伙三房及17伙四房。Jessville Tower涉及28伙，單位實用面積介乎1,3581,431方呎，最細單位為1B室，實用面積1,358方呎，四房間隔。該盤提供33個住客停車位，以及2個電單車位。

資料顯示，「JESSVILLE」由譚雅士建造，以其妻杜佩珍的英文名字命名；當中Jessville大宅(Jessville Manor)1931年落成，屬三級歷史建築物，現已翻新。

即睇薄扶林JESSVILLE最新資訊 (House730)

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