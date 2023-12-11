薄扶林JESSVILLE首度推售4伙 周一起招標｜豪宅新盤

「JESSVILLE」將於今日(11日)至周三(13日)招標推售4伙，招標時間由早上10時至下午4時，每日招標。(中原地產圖片)

由中原地產及萊坊聯合獨家代理、由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」公布首張銷售安排，將於今日(11日)至周三(13日)招標推售4伙，招標時間由早上10時至下午4時，每日招標。

是次推售單位涉及Jessville大廈的10樓A室及B室，以及11樓A室及B室，實用面積分別1,431及1,358方呎，屬三房及四房間隔。