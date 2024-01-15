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地產
2024-01-15 09:30:00

薄扶林MOUNT POKFULAM上樓書 涉7幢洋房 面積最大逾4800呎｜豪宅動態

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薄扶林MOUNT POKFULAM上樓書 涉7幢洋房 面積最大逾4800呎｜豪宅動態

薄扶林MOUNT POKFULAM上樓書 涉7幢洋房 面積最大逾4800呎｜豪宅動態

宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」突擊上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤提供7幢洋房，實用面積介乎3,6544,810方呎，市場預計項目將以現樓形式推售。

據樓書顯示，「MOUNT POKFULAM7幢洋房分別位於薄扶林道86A號、86B號、86C號、86D號、86E號、86F號及86G號，每幢洋房設有私人花園、平台、獨立車庫、升降機、天台及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米。當中面積最大洋房為薄扶林道86B號，實用面積4,810方呎，及955方呎天台。地下低層設有兩個車位，地下為客廳及飯廳，連接面積共1,223方呎的前後花園及泳池，1樓及2樓為寢區，五房設計，另附955方呎天台。

設軍事級保安系統

發展商早前表示，項目設三重保安防線，包括軍事級保安D-fence系統。據樓書顯示，每間獨立屋的升降機均提供人面識別系統、屋苑邊界提供電圍欄系統等。室內亦引進最先進的家居系統，注入現代智慧元素，包括車位附有電動車充電器；廚房備有食物垃圾處理機、冷凝器、暖碟機等；客廳及飯廳設空氣質素監測儀等。

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發展商表示，項目先天地理位置優厚，前臨遼闊摩星嶺及卑路乍灣，背靠蔥翠龍虎山，豐饒綠意繚繞，與連綿山巒一脈相連，故以「MOUNT POKFULAM」命名，喻意居於此地，恰如傲立於山峰絕頂之上。

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MOUNT POKFULAM」設計以薄扶林悠久的歷史為靈感，揉合意大利巴洛克(Baroque)建築及現代簡約設計風格，外牆採用頂級進口天然石材，以重現巴洛克時期的建築精髓，盡顯大宅風範。項目交通便利，前往中環車程僅需10分鐘；往西九龍高鐵站、香港國際機場車程分別只需11及31分鐘，適合經常往返中港或出國的商人及專業人士，地利優勢更甚山頂及南區。

即睇西半山MOUNT POKFULAM最新資訊 (House730)

薄扶林MOUNT POKFULAM上樓書 涉7幢洋房 面積最大逾4800呎｜豪宅動態

市場預計「MOUNT POKFULAM」將以現樓形式推售。

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