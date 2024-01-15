薄扶林MOUNT POKFULAM上樓書 涉7幢洋房 面積最大逾4800呎｜豪宅動態

宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」突擊上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤提供7幢洋房，實用面積介乎3,654至4,810方呎，市場預計項目將以現樓形式推售。

據樓書顯示，「MOUNT POKFULAM」7幢洋房分別位於薄扶林道86A號、86B號、86C號、86D號、86E號、86F號及86G號，每幢洋房設有私人花園、平台、獨立車庫、升降機、天台及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米。當中面積最大洋房為薄扶林道86B號，實用面積4,810方呎，及955方呎天台。地下低層設有兩個車位，地下為客廳及飯廳，連接面積共1,223方呎的前後花園及泳池，1樓及2樓為寢區，五房設計，另附955方呎天台。