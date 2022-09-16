薈藍疫市呎租高見58元！點解新界樓租金逼近市區樓？

暑假租務旺季已過，不過優質租盤仍受追捧，青衣新盤薈藍即將入伙，未正式收樓已錄得多宗預租個案，有單位呎租更高見58元，直逼市區租盤。

位於青衣半山的薈藍，乃寮肚路8號的一個單幢式新樓，地利上絕不及市區鐵路盤，樓高16層，伙數只320伙，不過，近日卻連環錄預租個案，呎租逼近60元大關，疫市下租金較同區高出一截。

以供應細戶為賣點的薈藍，最細單位實用面積203方呎，設有開放式戶及一房間隔，因應整個青衣區欠缺細單位供應，導致區內新入伙租盤有價有市。利嘉閣地產葵青-青衣青怡花園分行高級市務經理鄺皓聰表示，薈藍8月錄得26宗租務成交，其中B座高層01室，實用面積207平方呎，以月租11,600元租出，呎租57元，單位景觀以樓景為主。

租戶至愛 收樓設全屋家電

利嘉閣地產青衣高級分區市務董事彭錦添表示，相比市區新盤要另外添置家具，薈藍交樓連全屋家電，亦設置了睡床及儲物櫃，租客可免卻添置家具額外開支及時間，加上景觀較佳，故租客更願意租入單位。比較同區其他租盤，8月區內租盤呎租介乎26至37元不等，視單位大小、地點及樓齡而定。如今年4月入伙的明翹匯，8月錄13宗成交，平均呎租36元，惟細單位呎租明顯跑出，項目2A座高層E室單位，實用面積299平方呎，一房間隔，以13,700元租出，呎租46元。

以細單位為主的薈藍，平均呎租更高見54元，即使最平的單位呎租亦見48元。項目最貴成交為A座高層15室，實用面積203平方呎，以11,800元租出，呎租58元。參考啟德THE HENLEY I上月成交，項目D座極低層，實用面積207平方呎單位，以1.18萬元租出，實用呎租約57元，可見薈藍租盤成交價直迫市區新盤。

項目自設會所，提供電競房、24小時健身室、多功能室等設施。鄺皓聰指，發展商尚未公布管理費水平，料每個單位管理費不多於1000元。