薈鳴兩日收逾500票 提價近3%再加推46伙 折實最平391萬｜黃大仙新盤

今年新盤頭炮、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」市場反應理想，消息指，截至今日(7日)晚上6時累收超過500票，以首兩張價單共73伙計算，錄得超額認購逾5.8倍。發展商積極推貨應市，最新加推3號價單共46伙，按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折實售價由390.9萬元起，折實呎價由15,716元起，折實平均呎價16,488元，較2號價單16,062元賣貴約2.7%，更比首張價單的15,326元高約7.6%。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，為回應市場需求，決定加推3號價單，涵蓋26伙一房及20伙兩房。單位折實售價由390.9萬至626.2萬元，折實呎價介乎15,716元至18,526元。入場單位3樓C室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價309.1萬元，折實呎價15,954元。
入票客群涵蓋高才通及資助出售房屋申請者
宏安地產營業及市務高級經理陳永盟稱，為回應市場對不同戶型需求，3號價單「有求必應」推出11伙屬兩房間隔的E單位，實用面積375方呎，折實售價由590萬元起。
陳永盟透露，目前認購意向登記中亦不乏高端人才通行證持有人及資助出售房屋申請者，可見「樓住人才付款計劃」及「置業階梯共享付款計劃」受到相關持份者支持。
「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。