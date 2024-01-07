薈鳴兩日收逾500票 提價近3%再加推46伙 折實最平391萬｜黃大仙新盤

程德韻(右)表示，「薈鳴」自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想；左為陳永盟。

今年新盤頭炮、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」市場反應理想，消息指，截至今日(7日)晚上6時累收超過500票，以首兩張價單共73伙計算，錄得超額認購逾5.8倍。發展商積極推貨應市，最新加推3號價單共46伙，按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折實售價由390.9萬元起，折實呎價由15,716元起，折實平均呎價16,488元，較2號價單16,062元賣貴約2.7%，更比首張價單的15,326元高約7.6%。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，為回應市場需求，決定加推3號價單，涵蓋26伙一房及20伙兩房。單位折實售價由390.9萬至626.2萬元，折實呎價介乎15,716元至18,526元。入場單位3樓C室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價309.1萬元，折實呎價15,954元。