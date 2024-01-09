薈鳴再加推 折實平均呎價1.9萬 周六首賣165伙｜黃大仙新盤

程德韻表示，「薈鳴」自開價後市場反應熱烈，為回應市場需求，現加推第5號價單，推出開放式、一房及兩房中層至高層單位。

今年新盤頭炮、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」銷售步伐加快，一連4日加推新價單，今日(9日)加推5號價單，涉及23伙，按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折實售價由387.9萬元起，折實呎價由17,601元起，折實平均呎價19,037元，突破1.9萬元水平，較4號價單17,917元高約6.3%；若比上周四(4日)公布的首張價單15,326元，五日之間賣貴約24.2%。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，為回應市場需求，現加推第5號價單，推出開放式、一房及兩房中層至高層單位，包括3伙開放式、13伙一房，以及7伙兩房。單位折折實售價由387.9萬至744.5萬元，折實呎價介乎17,601元至19,853元。入場單位為10樓J室，實用面積200方呎，開放式間隔，折實售價387.9萬元，呎價約19,394元。