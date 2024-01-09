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地產
2024-01-09 20:41:09

薈鳴再加推 折實平均呎價1.9萬 周六首賣165伙｜黃大仙新盤

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薈鳴再加推 折實平均呎價1.9萬 周六首賣165伙｜黃大仙新盤

程德韻表示，「薈鳴」自開價後市場反應熱烈，為回應市場需求，現加推第5號價單，推出開放式、一房及兩房中層至高層單位。

今年新盤頭炮、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」銷售步伐加快，一連4日加推新價單，今日(9)加推5號價單，涉及23伙，按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折實售價由387.9萬元起，折實呎價由17,601元起，折實平均呎價19,037元，突破1.9萬元水平，較4號價單17,917元高約6.3%；若比上周四(4)公布的首張價單15,326元，五日之間賣貴約24.2%

宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，為回應市場需求，現加推第5號價單，推出開放式、一房及兩房中層至高層單位，包括3伙開放式、13伙一房，以及7伙兩房。單位折折實售價由387.9萬至744.5萬元，折實呎價介乎17,601元至19,853元。入場單位為10J室，實用面積200方呎，開放式間隔，折實售價387.9萬元，呎價約19,394元。

薈鳴再加推 折實平均呎價1.9萬 周六首賣165伙｜黃大仙新盤

陳永盟(左)稱，「薈鳴」將於本周六(13日)進行首輪銷售，推售共165伙；右為程德韻。

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟稱，項目同時上載銷售安排第1號，將於本周六(13)進行首輪銷售，推售共165伙，涵蓋開放式至兩房間隔。首輪銷售將於本周四(11)下午6時截票，並於周六上午開售。買家可揀選最少1個及最多2個指明住宅物業。

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

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