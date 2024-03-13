薈鳴加推23伙提價9% 入場價406.6萬 周六起全數發售｜黃大仙新盤

撤辣後新盤交投活躍，發展商乘勢加價推貨。宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」周二(12日)加推6號價單，提供23伙，實用面積介乎200至261方呎。

該批單位價單定價由580.9萬至799.9萬元，呎價由28,655元至31,488元；按120天現金付款計劃最高折扣30%計，折實售價由406.6萬至559.9萬元，折實呎價20,059元至22,042元，折實平均呎價約20,839元，較早前推出的5號價單19,037元高約9%。

入場單位為3樓J室，開放式間隔，實用面積200方呎，折實售價406.6萬元，折實呎價約20,332元。發展商同日上載銷售安排，該批單位落實於周六(16日)起全數以先到先得形式發售。