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地產
2024-03-13 11:45:52

薈鳴加推23伙提價9% 入場價406.6萬 周六起全數發售｜黃大仙新盤

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薈鳴加推23伙提價9% 入場價406.6萬 周六起全數發售｜黃大仙新盤

薈鳴加推23伙提價9% 入場價406.6萬 周六起全數發售｜黃大仙新盤

撤辣後新盤交投活躍，發展商乘勢加價推貨。宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」周二(12)加推6號價單，提供23伙，實用面積介乎200261方呎。

該批單位價單定價由580.9萬至799.9萬元，呎價由28,655元至31,488元；按120天現金付款計劃最高折扣30%計，折實售價由406.6萬至559.9萬元，折實呎價20,059元至22,042元，折實平均呎價約20,839元，較早前推出的5號價單19,037元高約9%

入場單位為3J室，開放式間隔，實用面積200方呎，折實售價406.6萬元，折實呎價約20,332元。發展商同日上載銷售安排，該批單位落實於周六(16)起全數以先到先得形式發售。

全盤累沽135伙套現6.5

另外，宏安地產執行董事程德韻表示，項目周二售出21E室，實用面積375方呎，兩房間隔，成交價711.8萬元，創1月開售後新高，呎價約18,891元，買家採「買樓收租易付款計劃」入市。她續指，項目於3月內共錄35宗成交，吸金近1.5億元；全盤共沽135伙，套現近6.5億元。

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日。

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

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