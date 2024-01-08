薈鳴加推23伙 折實平均呎價撲1.8萬 3日傳收600票｜黃大仙新盤

今年新盤頭炮、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」積極推貨應市，一連3日加推新價單，今日(8日)加推4號價單，涉及23伙，按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折實售價由417.4萬元起，折實呎價由16,938元起，折實平均呎價17,917元，較3號價單16,488元高約8.7%，更比首張價單的15,326元賣貴近17%。
新價單涉及中層至高層單位
宏安地產執行董事程德韻指，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，為回應市場需求，現加推新價單，涉及中層至高層的一房及兩房單位。今批單位包括16伙一房及7伙兩房，實用面積介乎245至375方呎，折實售價由417.4萬至693.9萬元，折實呎價介乎16,938元至19,970元。
入場單位為10樓C室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價417.4萬元，呎價約17,037元。
「薈鳴」迄今推出4張價單，合共142伙，佔全盤230伙近62%。項目自上周六(6日)起收票，市場消息指，3日累收約600票，超額認購約3.2倍，預計發展商將於日內公布銷售安排，有機會本周末展開首輪銷售。
「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。