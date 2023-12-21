薈鳴單位預設多項智能設備 由外到內全面涵蓋｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」正積極部署銷售安排，並將於近日公布最新消息。發展商繼續展開軟銷工作，宏安地產執行董事程德韻特別介紹項目單位引入多項智能設備，延續「the met. Living+」升級智能家居概念，冀能提供環保、便捷以及具智慧的健康生活。她稱，項目的智能設計由外到內全面涵蓋，當中包括Smart Pass、Smart Door及Smart Internet三大特色。

大廈出入智能化

程德韻指，Smart Pass即公共空間將設置二維碼(QR Code)進出系統、智能感應自動開門系統及無接觸升降機按鈕。Smart Door即住宅單位大門配備美國矽谷品牌LOCKLY智能門鎖，集合多項先進技術，除全球首創PIN Genie™ 防窺視密碼鍵盤及3D FPC活體指紋感應技術外，住客亦可實時通過智能門鎖上視像鏡頭查看訪客及以手機應用程式遙距開啟大門。

網絡連通全屋智能設備

程德韻續指，Smart Internet意指每個單位已預設CAT-6區域網絡數據線(Lan)及Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定互聯網供應商，即能無縫連接全屋智能設備及互聯網。為配合智能家居的發展，單位亦預先設置Google Nest Mini及預留電動窗簾接線。程德韻稱，以上便捷設計能令住戶以無接觸式方法進出大廈之餘，更照顧住戶生活上每一項細節。