薈鳴增「富戶置其屋付款計劃」 總折扣達30% 兼送搬遷津貼｜黃大仙新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，「薈鳴」自推售至今已錄150宗成交，成交金額達7.23億元。而當中78宗成交選用「置業階梯共享付款計劃」(即買方為「特選公屋買家」、「2023年資助出售房屋申請者」或「市區更新住戶」），佔全盤成交超過50%，宏安地產樂見上述付款計劃獲買家支持，成功令本港房屋階梯中不同持份者向上流動自置居所。隨著項目接近預計的關鍵日期及更積極回應社會不同房屋需求，現更新價單及同時推出「富戶置其屋付款計劃」。

宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」今日(4日)更新價單，推出全新付款計劃「富戶置其屋付款計劃」，享照售價減27%折扣，計及從價印花稅折扣，最高總折扣達30%。部分指定買家可額外獲得特恵搬遷現金津貼6.8萬元。

有單位變相減價8%

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，「富戶置其屋付款計劃」顧名思義是回應政府公屋住戶資助政策及維護公屋資源的合理分配政策(即富戶政策)全新概念付款計劃，買家如選用上述付款計劃，可享照售價減27%；連同「從價印花稅」折扣(照售價減3%)，合共可享照售價減30%折扣優惠。

他續指，如買家為「特選富戶買家」(即現時房委會或房協租戶而：需繳納倍半或雙倍淨租金；或已收取「遷出通知書」)，更可額外獲得特恵搬遷現金津貼6.8萬元。