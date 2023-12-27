薈鳴快將公布樓書及示範單位 巴士車身廣告率先登場｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」有機會成為明年「頭炮」應市新盤，執行董事程德韻表示，項目售樓說明書及示範單位已進入最後檢視階段，快將發布及對外開放，而包含項目及地區特色的巴士車身廣告已率先登場，車身廣告背景透過東方色彩的剪紙藝術，刻劃出「薈鳴」鄰近東九龍各項著名地標如啟德體育園主場館、AIRSIDE、獅子山、黃大仙祠、南蓮園池等，而鳳凰形態則呼應該區街道鳳凰有關的命名，最後利用項目外觀效果圖展現出社區新舊文化共融。

程德韻指，「薈鳴」坐擁交通地利優勢，除步行約4分鐘即達港鐵黃大仙站外，項目亦可步行至附近黃大仙轉車站，連繫多達48條巴士路線，為住客提供多元化交通工具選擇。