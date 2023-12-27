熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-27 16:10:46

薈鳴快將公布樓書及示範單位 巴士車身廣告率先登場｜黃大仙新盤

分享：
薈鳴快將公布樓書及示範單位 巴士車身廣告率先登場｜黃大仙新盤

包含「薈鳴」及地區特色的巴士車身廣告已率先登場。

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」有機會成為明年「頭炮」應市新盤，執行董事程德韻表示，項目售樓說明書及示範單位已進入最後檢視階段，快將發布及對外開放，而包含項目及地區特色的巴士車身廣告已率先登場，車身廣告背景透過東方色彩的剪紙藝術，刻劃出「薈鳴」鄰近東九龍各項著名地標如啟德體育園主場館、AIRSIDE、獅子山、黃大仙祠、南蓮園池等，而鳳凰形態則呼應該區街道鳳凰有關的命名，最後利用項目外觀效果圖展現出社區新舊文化共融。

程德韻指，「薈鳴」坐擁交通地利優勢，除步行約4分鐘即達港鐵黃大仙站外，項目亦可步行至附近黃大仙轉車站，連繫多達48條巴士路線，為住客提供多元化交通工具選擇。

薈鳴快將公布樓書及示範單位 巴士車身廣告率先登場｜黃大仙新盤 薈鳴快將公布樓書及示範單位 巴士車身廣告率先登場｜黃大仙新盤

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟補充，現時黃大仙轉車站有多條前往港、九、新界的巴士路線，包括往返中區及跑馬地的過海路線；除多條接連鄰近東九龍商貿區如觀塘及九龍灣等地的路線外，亦有前往傳統九龍商業區如尖沙咀及旺角，同時擁有連繫新界西屯門、元朗及新界東的大埔。除連接市區及新市鎮外，黃大仙轉車站亦有多條前往港珠澳大橋香港口岸、香港國際機場及航天城的巴士路線，完全滿足住客不同的生活需要。

Ad Block

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，提供230伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎200至375方呎，預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受