薈鳴新增付款計劃吸資助房屋及一手向隅客 買家享高達28%折扣｜黃大仙新盤

近期一手市場，甚至資助出售房屋市場相繼出現「撻訂」個案，有發展商趁機推出相關優惠吸客。宏安地產(1243)黃大仙單幢式新盤「薈鳴」周二(27日)更新價單，特別新增「轉購薈鳴付款計劃」(照售價減18%)，計及所有優惠後，買家最高可獲總折扣率達28%。

宏安地產執行董事程德韻表示，買方如為香港房屋委員會「出售居者有其屋計劃」或「出售綠表置居計劃」的買家並已簽署或已取消相關的買賣合約；或為任何今年2月23日或其後曾遞交任何香港一手住宅銷售物業「購樓意向登記表」的登記人，即可選用「轉購薈鳴付款計劃」。買家按上述支付條款，只需於簽署臨時合約時繳付成交金額5%及於簽署臨時合約後280天內繳付成交金額1%，成交前合共只需繳付成交金額6%。