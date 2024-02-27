薈鳴新增付款計劃吸資助房屋及一手向隅客 買家享高達28%折扣｜黃大仙新盤

近期一手市場，甚至資助出售房屋市場相繼出現「撻訂」個案，有發展商趁機推出相關優惠吸客。宏安地產(1243)黃大仙單幢式新盤「薈鳴」周二(27日)更新價單，特別新增「轉購薈鳴付款計劃」(照售價減18%)，計及所有優惠後，買家最高可獲總折扣率達28%。
宏安地產執行董事程德韻表示，買方如為香港房屋委員會「出售居者有其屋計劃」或「出售綠表置居計劃」的買家並已簽署或已取消相關的買賣合約；或為任何今年2月23日或其後曾遞交任何香港一手住宅銷售物業「購樓意向登記表」的登記人，即可選用「轉購薈鳴付款計劃」。買家按上述支付條款，只需於簽署臨時合約時繳付成交金額5%及於簽署臨時合約後280天內繳付成交金額1%，成交前合共只需繳付成交金額6%。
程德韻稱，「薈鳴」自1月開售迄今共沽出100伙，套現近5億元。當中特別提供予公營房屋租戶、資助房屋出售計劃申請人及市區重建受影響住戶的「置業階梯共享付款計劃」共錄76名買家選用，佔已售單位達76%。樂見上述成果，現再度推出創新付款計劃，支持不同階層置業安居。
另提供4種付款辦法
宏安地產營業及市務高級經理陳永盟指，有見近日報道部分資助房屋買家取消買賣合約並期望轉購私樓，「薈鳴」特意新增相應付款計劃，提供更靈活付款計劃予市場向隅買家。另外，為迎合不同買家的需要，項目的價單第1B、2B、3B、4B或5B號，另設有4種付款辦法供買家選擇，包括「120天現金付款計劃」(照售價減20%)；「建築期付款計劃」(照售價減15%)；「樓住人才付款計劃」(照售價12%折扣)；以及「置業階梯共享付款計劃」(照售價12%折扣)。
「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目提供20伙屬連天台或連平台特色戶，2樓及28樓為特色單位樓層，連平台或天台單位各佔10伙；預計關鍵日期為2025年4月30日。