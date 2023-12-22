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地產
2023-12-22 16:49:37

薈鳴明年1月推市爭響「頭炮」 首推約50伙｜黃大仙新盤

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薈鳴明年1月推市爭響「頭炮」 首推約50伙｜黃大仙新盤

「薈鳴」將於下月上載樓書及推出首張價單，提供約50伙。

宏安地產(1243)黃大仙精品式商住發展項目「薈鳴」今日（22日）公布項目最新部署，宏安地產執行董事程德韻表示，項目預計於明年1月推出市場，希望成為明年樓市「頭炮項目」。

程德韻指，「薈鳴」將於下月上載樓書及推出首張價單，提供約50伙，定價會參考東九龍新盤及同區二手樓造價，該項目近黃大仙地鐵站，定價亦會考慮自身優勢。

明年下半年有望推出另外兩項目

程德韻稱，近期一手市場交投回暖，資助性房屋亦反應熱烈，錄得超額認購項目料能吸引同區分支家庭客及年輕客，相信銷售反應不錯。

程德韻認為，明年樓市剛性需求依然強勁，中小型房產市場穩定。集團還將於明年下半年陸續推出兩個項目，包括鯽魚涌芬尼街項目，預計提供90伙；北角炮台山英皇道項目，預計提供250伙。

厨房家電採法國品牌De Dietrich

家居配置方面，程德韻表示，「薈鳴」堅持可持續發展概念原則，引入「全電家居」，廚房家電選用法國王室御用品牌 De Dietrich，配備蒸焗爐，而並非微波爐。項目中所有兩房單位皆細心利用空間分配，令廚房可配備1.8米高雙門雪櫃增加收納空間。更引入全新型號電磁爐，具備香港機電工程署一級能源標籤，令日常煮食下更具能源效益。

具香港及歐洲能源效益等級

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟補充，除了電磁爐外，其他廚房家電配備，如洗衣乾衣機、雪櫃及電磁爐均具備機電工程署一級能源標籤；而蒸焗爐和抽油煙機則具備歐洲A級能源效益等級，有助提高家居能源效益，使住戶在生活用電上更慳電及更環保。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩表示，選擇高能源效益設備對於創造更可持續的住宅環境至關重要，同時體現了企業的社會責任和環保意識。智化配備不僅符合政府的能源節約目標，還提供了更舒適、環保和節能的居住環境給予住戶。

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，提供230伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎200375方呎，預計關鍵日期為2025430日，樓花期長約16個月。

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

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