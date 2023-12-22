薈鳴申請光纖接達樓宇標籤計劃 推動智能生活和數碼共融｜黃大仙新盤

程德韻指，互聯網已經成為市民生活中不可或缺的一部分，而光纖網絡的使用可提供更快速和穩定的網絡連接。這不僅讓住戶在家中進行多媒體娛樂、智能家居應用、在家上課和在家工作等活動時擁有更好的上網體驗，還可以讓大廈使用先進的智能工具更有效率地管理大廈設施，進一步發展成為智能大廈。

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」最新繼續軟銷工作，執行董事程德韻表示，「薈鳴」正積極部署銷售安排，並將於近日公布最新部署，而項目正向通訊事務管理局辦公室申請成為參加光纖接達樓宇標籤計劃的樓宇。項目提供智能化的居住環境，光纖網絡的接入將為住戶提供高速連線，讓住戶享受各種個人和商業的先進通訊服務和應用。

「薈鳴」在建造時已考慮到住戶對於光纖網絡的需求，預先將光纖接達大廈及單位，使項目的智能設計從外到內全面涵蓋。(陳奕釗攝)

預先將光纖接達大廈及單位

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，「薈鳴」在建造時已考慮到住戶對於光纖網絡的需求，預先將光纖接達大廈及單位，使項目的智能設計從外到內全面涵蓋，這意味著住戶可以享受更快的網絡瀏覽速度、快速的下載和上傳速度，以及更流暢的多媒體串流體驗。無論是在線觀看高清影片、進行視訊會議還是下載大型文件，光纖都能夠提供無縫的高速連接。

陳永盟續稱，「薈鳴」光纖到戶的設置再配合單位已預設的CAT-6區域網絡數據線(LAN)和Wi-Fi系統，將大大提高上網速度，滿足家庭成員在同一時間進行多媒體娛樂、智能家居應用、在家上課和在家工作等不同場景對高速上網的需求。

此外，單位還預先設置了Google Nest Mini和預留電動窗簾接線，為住戶打造理想的智能家居生活。隨著物聯網設備和智能家居應用的普及，住戶對於更多的連接性和帶寬需求將不斷增加。光纖能夠提供更多的容量和速度，以滿足住戶日益增長的數據需求。項目提供光纖接達和智能設計可為住戶帶來更便捷、舒適和智能化的生活體驗，同時推動社會的數碼化進程，有助於實現數碼共融和社會可持續發展。