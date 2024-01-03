薈鳴示範單位｜兩房及一房有得睇！營造東方簡約家居風 洗衣乾衣機擺露台(多圖有片)｜黃大仙新盤

宏安地產（1243）黃大仙新盤「薈鳴」今日（3日）開放兩個交樓標準的無改動示範單位予傳媒參觀，分別為以18樓A室為藍本的兩房戶，和以18樓Ｆ室為藍本的一房戶，最快本周末對外開放，該盤將於明日（4日）公布首張價單。

18 樓 A 室兩房示範單位 18樓A室實用面積356方呎，兩房間隔，層與層之間的高度約3.15米，外連38方呎露台及工作平台，空間感十足。單位設計以木條子裝飾配木紋地磚為主調，營造東方簡約家居風感覺。 單位大門採用實心木門配木條子設計，玄關位置設有高身儲物櫃，內置多個層板，還放置有全身鏡及矮櫈。客廳的長方形設計使得布局方正實用，特色牆採用綠意森林主題，與米白色三人沙發完美搭配。發展商為住戶特別設計了一系列簡約東方風格的傢俱，包括沙發、可伸縮4人餐桌及電視櫃。沙發旁邊放置了一張小茶几，巧妙地配置成工作間。露台及工作平台設有收納櫃與洗衣乾衣機，露台採用落地玻璃雙趟門設計，可吸納戶外自然光線之餘，亦增加露台可用性。 ⇊ 18 樓 A 室 356 方呎兩房 ⇊

單位採用開放式廚房設計，位於入室左側，配備法國皇室路易十六御用電器品牌De Dietrich，設有灰色飾面廚櫃，內置廚房調味掛架及電話支架，牆上更配有 USB 插頭的電插座，另外亦設1.8米高雙門雪櫃及預留空間擺放廚具。浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全；淋浴間採用黑色意大利磚特色牆身設計，浴室亦升級獨特的洗手盆設計，將去水位設置在靠左位置。 主人睡房位於睡房區末端，私隱度高。牆身以淺湖水綠為主調，並設有一個寬敞的轉角玻璃窗，大大提升採光度。睡房靠窗位置擺放一張布藝雙人油壓床。睡床旁設有特別設計訂造的木色高身衣櫃兼床頭櫃一體設計。另一間睡房以淺湖水綠為牆身主調，配以紅色為點綴，放置一張單人床及木色高身衣櫃兼床頭櫃。 ⇊ 18 樓 A 室 356 方呎兩房 ⇊