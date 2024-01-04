薈鳴開價｜今年頭炮首推50伙 折實平均呎價15326元 一房最平338.8萬（有片）｜黃大仙新盤

今年頭炮項目低價開場。宏安地產（1243）黃大仙新盤「薈鳴」今日（4日）公布首張價單，涉及50伙，提供最高折扣30%，折實售價由338.8萬元起，折實呎價由14,251元起，折實平均呎價約15,326元。

薈鳴開價｜ 首批售價全數低於600萬 有一房平過開放式

「薈鳴」首張價單涉及2伙開放式，26伙一房，以及22伙兩房，實用面積介乎200至356方呎。單位定價由484萬至824.9萬元，呎價介乎20,360元至27,260元。首張價單共設4種付款方式，買家採「120天現金付款計畫」可享最高30%折扣，折實售價由338.8萬至577.4萬元，折實呎價介乎14,251元至19,083元。

今批入場單位為3樓G室，一房間隔，實用面積為230方呎，折實售價為338.8萬元，呎價約14,730元。另外，開放式入場單位為8樓J室，實用面積為200方呎，折實售價為358.8萬元，呎價約17,940元；兩房入場單位為3樓D室，實用面積為350方呎，折實售價為498.8萬元，呎價約14,251元。