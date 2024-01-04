薈鳴開價｜今年頭炮首推50伙 折實平均呎價15326元 一房最平338.8萬（有片）｜黃大仙新盤

今年頭炮項目低價開場。宏安地產（1243）黃大仙新盤「薈鳴」今日（4日）公布首張價單，涉及50伙，提供最高折扣30%，折實售價由338.8萬元起，折實呎價由14,251元起，折實平均呎價約15,326元。
薈鳴開價｜首批售價全數低於600萬 有一房平過開放式
「薈鳴」首張價單涉及2伙開放式，26伙一房，以及22伙兩房，實用面積介乎200至356方呎。單位定價由484萬至824.9萬元，呎價介乎20,360元至27,260元。首張價單共設4種付款方式，買家採「120天現金付款計畫」可享最高30%折扣，折實售價由338.8萬至577.4萬元，折實呎價介乎14,251元至19,083元。
今批入場單位為3樓G室，一房間隔，實用面積為230方呎，折實售價為338.8萬元，呎價約14,730元。另外，開放式入場單位為8樓J室，實用面積為200方呎，折實售價為358.8萬元，呎價約17,940元；兩房入場單位為3樓D室，實用面積為350方呎，折實售價為498.8萬元，呎價約14,251元。
薈鳴開價｜程德韻：「有求必應價」 較東九龍新盤折讓逾兩成
宏安地產執行董事程德韻形容該張價單為「有求必應價」，屬於市場上有需求的買家，都能應付到的樓價，首批超過50%單位折實售價低於400萬元，所有單位折實售價低於600萬元，售價較東九龍新盤約折讓逾兩成。
程德韻預計，美國今年將陸續減息，到「薈鳴」買家收樓時，隨著息口回落，相信資產價格將上升。
她續指，項目將於周六（6日）對外開放示範單位並開始收票，最快下周末開售，加推是否加價需視乎收票情況。
「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。