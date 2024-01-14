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地產
2024-01-14 18:46:30

薈鳴首輪沽96伙 吸金逾4.8億 宏安：考慮周一加推｜黃大仙新盤

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薈鳴首輪沽96伙 吸金逾4.8億 宏安：考慮周一加推｜黃大仙新盤

「薈鳴」昨日(13日)首輪銷售即日沽出96伙，佔可售單位約六成，套現逾4.8億元。

2024年頭炮開售全新盤、宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」昨日(13)展開首輪發售165伙，執行董事程德韻表示，首輪銷售即日沽出96伙，佔可售單位約六成，套現逾4.8億元，銷售成績理想，反映項目地理位置優越、交通方便以及付款辦法吸引。

當中最高成交價單位為20E室，實用面積375方呎，買家選用「樓住人才付款計劃」，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。鑒於項目銷售成績理想，最快考慮明日(15)加推單位應市。

75%買家使用「階梯共享付款」

營業及市務高級經理陳永盟指，項目是次推出兩個創新付款辦法，包括供本地大學畢業生及新來港人使用的「樓住人才付款計劃(人才付款)」及供公屋住戶、資助出售房屋申請人及重建戶使用的「置業階梯共享付款計劃(階梯共享付款)」。首輪銷售中18%買家使用「人才付款」及75%買家使用「階梯共享付款」，兩者合共佔首日銷售超過九成。集團樂見不少香港人才及不同階層買家利用相關創新付款辦法置業，令「薈鳴」可與社會共同解決住屋問題。

薈鳴首輪沽96伙 吸金逾4.8億 宏安：考慮周一加推｜黃大仙新盤

宏安指，「薈鳴」首輪銷售中18%買家使用「人才付款」及75%買家使用「階梯共享付款」，兩者合共佔首日銷售超過九成。

「薈鳴」首輪銷售共錄得1,160個認購意向登記，超額認購逾6倍。發售單位涵蓋5伙開放式、96伙一房，以及64伙兩房，實用面積介乎200至375方呎。扣除最高30%折扣後，單位折實售價由338.8萬至744.5萬元，折實呎價介乎14,251元至19,970元，折實平均呎價16,622元；該批單位市值約7.8億元。

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

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