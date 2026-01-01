藍塘道23-39售出面積最大獨立屋 成交價4.5億(有圖)｜豪宅成交

31號屋由美國著名室內設計公司Hirsh Bedner & Associates (HBA)精心設計，室內選用來自全球的頂級材質，並融入多位知名藝術家的作品，包括畢加索、美國波普藝術大師Andy Warhol、英國現代藝術家Damien Hirst、法國藝術家Elsa Jean de Dieu及越南當代藝術家Danhôo等著作，住戶恍如置身於一間收集世界各地頂級收藏的藝術館，令人目不暇給。每處細節皆精心雕琢，將藝術美學凝練於空間之中，營造出令人沉浸的視覺韻律與生活意境。

據了解，大宅間隔為六房五套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房；主人房更打造成特大Master Chamber，面積約1,850方呎，配有逾580方呎的私人衣帽間，並細分為男士及女士區域。

踏入2026年元旦日(1月1日)，一手市場即錄得大額成交個案。恒隆地產(101)旗下跑馬地「藍塘道23-39」售出項目面積最大的藝術大宅。該物業為31號獨立屋，實用面積9,186方呎，成交價約4.5億元，平均呎價約48,682元。

「藍塘道23-39」近日為本港豪宅矚目焦點，繼於去年12月初售出33A號屋後，事隔不到一個月，再次售出一間相連大宅，反映其質素及地理位置極佳，吸引不少具識見人士追捧。渣甸山畔全新洋房項目供應一向短絀，更令「藍塘道23-39」每次推出招標單位隨即被市場吸納。

「藍塘道23-39」位處於渣甸山畔，屬同區罕有一手豪宅項目，提供16座半獨立式洋房及一座特色獨立洋房，每座洋房共有三層，實用面積介乎4,571至9,186方呎，配備高級車庫、私人電梯及矜罕戶外空間。