藍灣半島撤辣後連錄3成交 2月交投勁過太古城近兩年首見 (多圖)｜二手市況

樓市全撤辣，用家趕快入市，撤辣效應更立罕見影。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島成為最受惠的屋苑之一，2月份屋苑共錄得11月宗成交，較上月的5宗急增超過1倍，比起全月錄得9宗的港島區龍頭屋苑太古城更加暢旺，是近兩年來首見。
招潔冰指，受惠於樓市撤辣，本行於《財政預算案》公布後，短短兩日連環促成3宗成交，其中包括7座中層C室，屬三房套加工人套房間隔，眺望藍塘海峽及清水灣海景，實用面積約811方呎。原叫價1,250萬元，最終減價122萬元或約9.8%，至1,128萬元成交，呎價約13,909元。
⇊直擊藍灣半島7座中層C室⇊
區內客見撤辣後即拍板
招潔冰透露，買家為區內客，早於預算案公布前已經猶豫是否趁低入市，一直未有決心，當預算案公布樓市全撤辣後，即時決定入市，心儀此單位飽覽遼闊正東藍塘海峽景觀，全屋附有品味裝修，保養簇新整潔企理，環境寧靜舒適。
物業10年間貶值2%
原業主於2014年以1,150萬元購入單位，持貨約10年，帳面虧損22萬元，物業期內貶值約2%。
招潔冰補充，樓市撤辣後用家已即時加快入市，相信未來一段時間，整體二手交投仍會保持暢旺，市場購買儲備龐大，加上息率見頂回落預期，過去市場累計約9萬億元的定期存款將會「解封」，成交有爆發之勢，估算未來樓價有望隨著成交增加，樓價見底回升拾級而上。