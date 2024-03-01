藍灣半島撤辣後連錄3成交 2月交投勁過太古城近兩年首見 (多圖)｜二手市況

樓市全撤辣，用家趕快入市，撤辣效應更立罕見影。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島成為最受惠的屋苑之一，2月份屋苑共錄得11月宗成交，較上月的5宗急增超過1倍，比起全月錄得9宗的港島區龍頭屋苑太古城更加暢旺，是近兩年來首見。

招潔冰指，受惠於樓市撤辣，本行於《財政預算案》公布後，短短兩日連環促成3宗成交，其中包括7座中層C室，屬三房套加工人套房間隔，眺望藍塘海峽及清水灣海景，實用面積約811方呎。原叫價1,250萬元，最終減價122萬元或約9.8%，至1,128萬元成交，呎價約13,909元。