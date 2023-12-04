藍灣半島11月整體交投急增3倍 代理：專才入市個案明顯增加｜二手市況

樓市持續整固，今年整體樓市成交量亦有所回落，不過隨著《施政報告》為樓市「減辣」，加上專才來港買樓可以「先免後徵」的安排下，吸引不少已來港的專才趁低價入市，上月整體二手交投顯著回升。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島上月整體成交量急速上升3倍，上月共錄得8宗買賣成交較10月份的2宗大幅急增6宗，進入量升價跌局面，主因是《施政報告》效應下，樓市「減辣」引爆市場釋出過往潛在之購買力。

世紀 21 Q 動力藍灣半島市佔率逾 62%

招潔冰指，上月8宗成交中，世紀21Q動力藍灣半島分行促成當中5宗二手成交，單月市場佔有率超越62%，單月業績再度突破100萬元佳績。她續指，總體而言，今年首11個月整體藍灣半島的成交量確實有所回落，惟公司能夠把握機遇創下佳績，市場佔有率較逆市上升，整體而言，今年首11月個月藍灣半島共錄得66宗成交，較去年同期減少一成多，不過今年公司市場佔有率更超越四成以上。