藍田新盤｜多圖！KOKO HILLS開放現樓會所 第3期部署季內推售

會德豐地產藍田KOKO HILLS及KOKO RESERVE於9月初公布需延遲3個月交樓，但最新公布上述兩盤已正式獲批滿意紙，將於明日(7日)起分批發信通知業主交樓安排。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將會成立專屬交樓小組處理相關事宜，期望整個交樓程序可於本月內完成。發展商今日(6日)向傳媒開放會所「CLUB KOKO」，提供多項設施，包括室內外游泳池、健身室、兒童玩樂天地等。

黃光耀指，KOKO HILLS自2020年中開售迄今，累售232伙，佔推售單位約80%，連同第2期KOKO RESERVE招標售出的4伙，兩期迄今合共套現逾30億元，平均成交呎價約2.15萬元。他指，隨着KOKO HILLS即將入伙，最快日內更新價單，將增設180天、270天，以及360天付款辦法，希望為買家提供更靈活、彈性的財務安排。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，KOKO HILLS及KOKO RESERVE提供區內罕有的三房及四房大單位，而由項目往港鐵藍田站步程僅約4分鐘，繁忙時間更備有豪華房車接送。她續稱，業主於今年底前可免費享用項目會所設施，另留意到KOKO HILLS部分業主計劃將單位放租，項目的物管公司將提供租務管理服務。

有信心年底會德豐總銷售額超過 100 億

至於會德豐未來推盤計劃，黃光耀透露，預計最快11月底推出KOKO HILLS第3A期，涉392伙，主打一房及兩房單位，料為集團今年內最後一個推售全新盤。他解釋，旗下項目施工進度受新冠肺炎疫情等因素影響而有所延緩，將軍澳日出康城第12期及山頂種植道洋房項目，均延至明年才推出應市。至於集團今年迄今總銷售額錄約88億元，有信心年底前可超過100億元。