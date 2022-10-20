藍田新盤｜KOKO HILLS下周一開賣95伙 折實最平1029萬

《施政報告》出爐後，一手市場氣氛回暖，發展商推盤態度轉積極。正處於交樓階後的會德豐地產藍田KOKO HILLS，今日(20日)公布新一份銷售安排，將於下周一(24日)開售95伙，包括價單發售87伙，以及招標推售8伙。

今批單位包括11伙兩房(開放式廚房)、28伙兩房、4伙三房、18伙三房一套、15伙三房一套單位連儲物房、13你三房一套連工作間及洗手間、5伙四房雙套加工作間連洗手間，以及1伙四房雙套加工作間連洗手間複式單位。值得一提，是次首度推出位於第2座D單位全新三房連套房戶型。

整批以價單銷售的單位實用面積介乎459至899方呎，售價由1,278.1萬至2,660.1萬元，呎價介乎24,748元至36,640元。折實售價由1,028.9萬至2,141.4萬元，折實呎價介乎19,923元至29,496元。以售價計，所有單位預計可套現約14.8億元，折實約11.9億元。

會德豐指，最新的《施政報告》銳意吸引更多人才留港發展，公布寬減合資格外來人士在港置業的額外印花稅，將為香港樓市注入新動力及利好整體經濟發展，集團為回應市場對優質市區樓盤的需求擴大，故推出項目單位應市。

KOKO HILLS坐擁遼闊維港海景，亦可飽覽翠綠山巒及園林池景，由項目步行至港鐵藍田站D1出口只需約4分鐘，亦提供免費房車接送服務。住客會所Club KOKO設有逾7.2萬方呎大型會所及園林，特設會所餐廳KOKO Lounge、區內獨有約50米戶外園林泳池、24小時健身室及兒童玩樂天地等多項設施，全方位細心照顧每位住客身心靈所需。