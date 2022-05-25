藍田新盤｜KOKO HILLS第三期部署今季出擊 主打一至兩房

自第五波新冠肺炎疫情緩和後，發展商積極推出新盤應市，且銷情理想。會德豐地產表示，集團旗下新盤今年至今累售約416伙，套現約64億元。集團上月推售啟德MONACO MARINE後，下個部署推售項目將為藍田KOKO HILLS第三期，預計今季內登場。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，藍田KOKO HILLS第一期及第二期今年共售出21伙，套現約3.4億元。項目第三期計劃今季推出，共有4座，分兩期推售，將先推3A期，涉逾390伙，主打一房及兩房單位，料吸引首置人士及家庭客。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘說，KOKO HILLS更擁有逾7.2萬方呎會所及園林，於繁忙時間會提供房車接送來往藍田站的服務，亦會向運輸署申請穿梭巴士，更積極準備於會所內的KOKO LOUNGE提供餐飲服務。他續說，啟德MONACO MARINE將於短期內推出低座單位，涉106伙，售價會參考項目高座單位及其他期數的低座單位售價。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，隨着疫情放緩，政府有序放寬社交距離，令經濟開始恢復，置業者的入市信心增強，市場氣氛持續趨向樂觀。積聚了多月的購買力爆發，連帶一些較為慢熱的業主，亦積極尋找換樓機會，預料未來一至兩季新盤銷情會進一步上揚。

另外，利嘉閣地產今年1月至4月期間KOKO HILLS銷售總額突破1.68億元，榮膺銷售總冠軍。