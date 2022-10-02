藍田新盤｜KOKO HILLS邀星級健身教練梁諾妍 舉行親子健身班及運動器材示範

會德豐地產藍田KOKO HILLS於今日(2日)特意邀請星級健身教練梁諾妍(Inez Leong)，於項目的現樓會所CLUB KOKO舉行「親子健身班及運動器材示範」。

會德豐指，CLUB KOKO由主理山頂頂級豪宅項目MOUNT NICHOLSON的國際殿堂級室內設計公司David Collins Studio精心設計，其擅於運用不同物料，令會所與項目四周自然尚綠環境呼應，雕琢每個寫意空間。此外，CLUB KOKO運動設施融入由會德豐構思的「BODY N SOUL」時尚運動概念，包括有24小時健身室「BODY N SOUL健身室」、先進健身器材、室內外泳池、室內外瑜伽場地等。再者，會所室內設施都已安裝NCCO空氣淨化系統，讓大家都可安心做運動，貫徹會德豐一向十分注重住戶身心靈健康的堅持。

Inez表示，CLUB KOKO設計別緻，而「BODY N SOUL健身室」設施齊全，整體環境十分舒適，特別是位於園林空間內長約50米的戶外泳池連同兒童耍水裝置，相信住戶與小朋友會十分享受暢泳其中。

至於KOKO HILLS坐擁遼闊維港海景，飽覽翠綠山巒，享有靜謐環境，媲美港島南區陽明山莊。項目注重創造舒適和寫意的生活空間，特設室內瑜伽室及室外綠草瑜伽空間，讓住客享受寧靜天地，調整心靈步伐。另設有4.1萬方呎戶外園林、大型用餐區、兒童玩樂天地、戶外無邊際泳池等多項設施，全方位照顧住客體態、心靈、飲食上的需要。

會德豐表示，KOKO HILLS及KOKO RESERVE項目的建築工程已經全部完成，並已通過政府部門的最後驗收，正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書。集團現正積極仔細檢視項目內每一個設計細節，務求令交樓質素盡善盡美，迎接即將收樓的業主。集團預計於本月初開始分批發信通知各位業主交樓安排。