藍田新盤｜KOKO MARE加推 周三開賣98伙 587.8萬入場

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE開售迄今累沽192伙，佔可售單位約81%，套現約15.9億元。連同第3A期KOKO ROSSO，3個月內已累售達500伙，套現約40.4億元，成績非常理想。有見銷售反應熱熾，最近加推第5號價單，涉及45伙，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由666.8萬元起，折實平均呎價19,367元。

KOKO MARE新加推單位主要集中於第9座，涵蓋3伙一房(開放式廚房)、37伙兩房(開放式廚房)，以及5伙兩房梗廚單位，實用面積介乎316至500方呎。

單位售價由757.7萬至1,168.3萬元，呎價介乎19,712元至27,044元，平均呎價22,006元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由666.8萬至1,028.2萬元，折實呎價介乎17,348元至23,801元，折實平均呎價19,367元。