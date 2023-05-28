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2023-05-28 15:17:58

藍田新盤｜KOKO MARE加推 周三開賣98伙 587.8萬入場

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藍田新盤｜KOKO MARE加推 周三開賣98伙 587.8萬入場

KOKO MARE開售迄今累沽192伙，佔可售單位約81%，套現約15.9億元。(資料圖片)

會德豐地產藍田KOKO HILLS3BKOKO MARE開售迄今累沽192伙，佔可售單位約81%，套現約15.9億元。連同第3AKOKO ROSSO3個月內已累售達500伙，套現約40.4億元，成績非常理想。有見銷售反應熱熾，最近加推第5號價單，涉及45伙，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由666.8萬元起，折實平均呎價19,367元。

KOKO MARE新加推單位主要集中於第9座，涵蓋3伙一房(開放式廚房)37伙兩房(開放式廚房)，以及5伙兩房梗廚單位，實用面積介乎316500方呎。

單位售價由757.7萬至1,168.3萬元，呎價介乎19,712元至27,044元，平均呎價22,006元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由666.8萬至1,028.2萬元，折實呎價介乎17,348元至23,801元，折實平均呎價19,367元。

43伙折實價低於千萬

以折實價計算，有3伙低於700萬元，有16伙低於800萬元，有39伙低於900萬元，有43伙低於1,000萬元。今批45伙以定價計算，預計可套現約4.3億元；以折實價計算，預計可套現約3.8億元。

周三開售單位涉5伙特色戶

發展商同時公布項目最新銷售安排，落實於本周三(31)發售共98伙，當中包括5伙特色單位。該批單位包括17伙一房(開放式廚房)68伙兩房(開放式廚房)，以及13伙兩房梗廚單位。入場單位為第93F室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積310方呎，折實售價587.8萬元，折實呎價18,961元。最低呎價單位為第83E室，兩房開放式廚房戶型，實用面積464方呎，折實售價790.1萬元，折實呎價17,028元。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎3101,078方呎；項目預計關鍵日期為2024630日。

 

 

即睇藍田新盤KOKO MARE最新資訊 (House730)

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