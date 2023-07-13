藍田新盤｜KOKO MARE加推 周日發售98伙 折實入場593萬

一手市況轉趨熱鬧，加上政府在上周五(7日)推出放寬按揭措施，1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，有助啟動換樓鏈，發展商把握機會推貨應市。會德豐地產藍田「KOKO MARE」最新加推第6號價單，涉及45伙；同時上載銷售安排，落實周日(16日)發售98伙，以最高折扣率11.25%計算，折實售價592.8萬元起。

副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推的45伙包括1伙一房(開放式廚房)、33伙兩房(開放式廚房)，以及11伙兩房梗廚單位，實用面積介乎310至529方呎。價單售價853.4萬至1,166.9萬元，呎價由19,550元至27,529元。扣除最高折扣率11.25%，折實售價由757.4萬至1,035.7萬元，折實呎價介乎17,352元至24,432元。當中有22伙折實售價低於900萬元，有38伙低於1,000萬元。今批單位以定價計料可套現約4.6億元，折實價計料約4.1億元。