藍田新盤｜KOKO MARE加推 周日發售98伙 折實入場593萬

一手市況轉趨熱鬧，加上政府在上周五(7日)推出放寬按揭措施，1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，有助啟動換樓鏈，發展商把握機會推貨應市。會德豐地產藍田「KOKO MARE」最新加推第6號價單，涉及45伙；同時上載銷售安排，落實周日(16日)發售98伙，以最高折扣率11.25%計算，折實售價592.8萬元起。
副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推的45伙包括1伙一房(開放式廚房)、33伙兩房(開放式廚房)，以及11伙兩房梗廚單位，實用面積介乎310至529方呎。價單售價853.4萬至1,166.9萬元，呎價由19,550元至27,529元。扣除最高折扣率11.25%，折實售價由757.4萬至1,035.7萬元，折實呎價介乎17,352元至24,432元。當中有22伙折實售價低於900萬元，有38伙低於1,000萬元。今批單位以定價計料可套現約4.6億元，折實價計料約4.1億元。
迄今累沽227伙 吸金近19億
至於周日開賣的98伙，間隔包括13伙一房(開放式廚房)、71伙兩房(開放式廚房)，以及14伙兩房梗廚單位，當中有9伙為特色單位。入場單位為第9座3樓F單位，一房(開放式廚房)間隔，實用面積310方呎，折實售價592.8萬元，呎價19,123元。最低呎價為第8座2樓E單位，兩房開放式廚房間隔，實用面積464方呎，折實售價795.5萬元，呎價17,144元。
黃光耀指，KOKO MARE於本月已錄得6宗成交，開售迄今已累積售出227伙，佔可售單位約78%，套現約18.8億元。連同第3A期KOKO ROSSO，兩期已累售535伙，套現約43.3億元，成績非常理想。
KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日。