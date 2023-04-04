藍田新盤｜KOKO MARE加推48伙最平587萬 折實均呎19284元

復活節假期前夕，發展商積極推貨應市。會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE於上周六(1日)進行首輪公開發售，極速售出100伙，佔可售單位72.5%，共套現約8.4億元；連同3A期KOKO ROSSO共售出408伙，佔可售單位91.5%，共套現約32.9億元。有見銷情熾熱，KOKO MARE今天(4日)乘勢加推第3號價單，涉及48伙，維持最高12%折扣優惠計算，折實售價由587.8萬元起，折實平均呎價19,284元。
首推享維港鯉魚門段一房戶
對比上張第2號價單折實平均呎價18,963元，今批高出約1.7%；與首張價單18,330元相比，更高出約5.2%。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推單位集中於第9座，此期數位處單邊，亦為同系最多單位坐向東南，景觀更開揚。今批包括24伙一房及24伙兩房梗廚單位，兩款均為上輪銷售中最快售罄之戶型，並首次推出今期可享維港鯉魚門段的一房開放式廚房單位。項目將於短期內公布銷售安排，以及進行次輪銷售。
9伙折實價低於「6球」
48伙實用面積介乎310至500方呎，單位售價由667.9萬至1,102萬元，呎價介乎20,122元至23,458元，平均呎價為21,913元。扣除最高12%折扣優惠計算，單位折實售價由587.8萬至969.8萬元，折實呎價介乎17,708元至20,645元。以折實價計算，有9伙低於600萬元、有24伙低於700萬元、有32伙低於900萬元。
最低售價單位為第9座3樓F室，一房間隔，實用面積310方呎，折實售價587.8萬元，呎價18,961元。最低呎價單位為第9座7樓G室，兩房間隔，實用面積500方呎，折實售價885.4萬元，呎價17,708元。今批單位以定價計算，預計可套現約4.2億元；以折實價計算，則料可套現約3.7億元。
黃光耀：今年全年樓價看升15%
黃光耀指，新盤市場氣氛活躍，今年首季的樓價較去年底上升5%至6%，本地3月一手交投量大幅上升，達2,128宗，升幅約2.5倍，預料升勢可延續到4月，反映樓市回穩，預計今年全年樓價將錄得約15%的增長，望可追平2022年的回落。他續指，連同KOKO MARE，集團今年首季已經累售572伙，套現近65.8億元，已超過集團去年總銷售額的一半。另外，復活節將至，集團悉心籌備一連串活動於KOKO MARE展銷廳進行，齊齊歡度開心長假期。
KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約14個月。