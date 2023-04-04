藍田新盤｜KOKO MARE加推48伙最平587萬 折實均呎19284元

復活節假期前夕，發展商積極推貨應市。會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE於上周六(1日)進行首輪公開發售，極速售出100伙，佔可售單位72.5%，共套現約8.4億元；連同3A期KOKO ROSSO共售出408伙，佔可售單位91.5%，共套現約32.9億元。有見銷情熾熱，KOKO MARE今天(4日)乘勢加推第3號價單，涉及48伙，維持最高12%折扣優惠計算，折實售價由587.8萬元起，折實平均呎價19,284元。

首推享維港鯉魚門段一房戶

對比上張第2號價單折實平均呎價18,963元，今批高出約1.7%；與首張價單18,330元相比，更高出約5.2%。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推單位集中於第9座，此期數位處單邊，亦為同系最多單位坐向東南，景觀更開揚。今批包括24伙一房及24伙兩房梗廚單位，兩款均為上輪銷售中最快售罄之戶型，並首次推出今期可享維港鯉魚門段的一房開放式廚房單位。項目將於短期內公布銷售安排，以及進行次輪銷售。