藍田新盤｜KOKO MARE原價加推58伙 折實640.7萬入場

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE繼上周二(4日)推出第3號價單共48伙後，最新再加推第4號價單，涉58伙，維持最高12%折扣優惠計算，折實售價由640.7萬元起，折實平均呎價19,670元。

對比上張第3號價單折實平均呎價19,284元，今批高2%；若與首張價單18,330元相比，則高約7.3%。會德豐地產常務董事黃光耀表示，第4號價單屬原價加推，而整批單位平均售價主要基於景觀及座向分別。有見市場反應熱烈，會加快落實次輪銷售安排。

14 伙折實價低於「 7 球」

KOKO MARE新加推的58伙，大部分集中於第9座，包括15伙一房(開放式廚房)單位、27伙兩房(開放式廚房)單位，以及16伙兩房梗廚單位，實用面積介乎310至529方呎。單位售價由728萬至1,261萬元，呎價介乎20,803元至27,231元，平均呎價22,352元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由640.7萬至1,109.7萬元，折實呎價介乎18,308元至23,965元，折實平均呎價19,670元。

以折實價計算，有14伙低於700萬元，有55伙低於1,000萬元；是次58伙預計可套現約5.5億元(售價計)，折實價則約4.82億元。

入場單位屬 316 方呎一房

入場單位為第9座11樓H室，屬一房(開放式廚房)戶型，實用面積316方呎，折實售價640.7萬元，呎價$20,275元。最低呎價單位為第9座8樓K室，兩房開放式廚房戶型，實用面積416方呎，折實售價761.6萬元，呎價18,308元。

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