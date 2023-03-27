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地產
2023-03-27 20:32:28

藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

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藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

會德豐地產藍田KOKO HILLS3BKOKO MARE自上周末起開放展銷廳予公眾人士參觀及接受認購登記後，市場反應熱烈，發展商乘勢於今日(27)加推第2號價單，涉65伙，以最高12%折扣優惠計算，單位折實售價624.4萬元起，折實平均呎價18,963元，較首張價單18,330元高約3.5%

入場單位屬334方呎一房

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今批單位涉及部分可享維港海景及鯉魚門段海景單位，故屬原價加推，以定價計，65伙預計可套現約6.2億元

新加推單位集中於第8座，包括10伙一房開放式廚房、40伙兩房開放式廚房，以及15伙兩房梗廚單位，實用面積介乎334至520方呎，單位定價由709.5萬至1,128.5萬元，呎價介乎19,634元至26,178元，平均呎價21,548元。扣除最高12%折扣後，折實售價由624.4萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,278元至23,039元。

入場單位為第812F室，一房開放式廚房間隔，實用面積334方呎，折實售價624.4萬元，呎價18,695元。最低呎價為第812E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積464方呎，折實售價801.7萬元，呎價17,278元。以折實價計算，有10伙低於700萬元，有11伙低於800萬元，有47伙低於900萬元，全數單位低於1,000萬元。項目最快於明日(28)公布首張銷售安排，預計於本周內展開首輪銷售。

藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

以折實價計算，KOKO MARE新加推的65伙低於1,000萬元。

暫收逾1500 超購逾8

KOKO MARE迄今已推出2張價單，合共163伙，包括19伙一房開放式廚房、113伙兩房開放式廚房，以及31伙兩房梗廚單位，定價由674.6萬至1,128.5萬元，呎價介乎19,317元至26,178元，平均呎價21,115元；折實售價則由593.7萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,000元至23,039元，折實平均呎價18,583元。發展商指，以定價計，163伙可套現約15.1億元；而項目現累計收逾1,500票，以兩張價單共163伙計，超額認購逾8倍。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。

即睇藍田新盤KOKO MARE最新資訊 (House730)

藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

KOKO MARE現累計收逾1500票，以兩張價單共163伙計，超額認購逾8倍。(陳奕釗攝)

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