藍田新盤｜KOKO MARE原價加推65伙 最平624萬 料周內首輪發售

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE自上周末起開放展銷廳予公眾人士參觀及接受認購登記後，市場反應熱烈，發展商乘勢於今日(27日)加推第2號價單，涉65伙，以最高12%折扣優惠計算，單位折實售價624.4萬元起，折實平均呎價18,963元，較首張價單18,330元高約3.5%。

入場單位屬 334 方呎一房

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今批單位涉及部分可享維港海景及鯉魚門段海景單位，故屬原價加推，以定價計，65伙預計可套現約6.2億元。

新加推單位集中於第8座，包括10伙一房開放式廚房、40伙兩房開放式廚房，以及15伙兩房梗廚單位，實用面積介乎334至520方呎，單位定價由709.5萬至1,128.5萬元，呎價介乎19,634元至26,178元，平均呎價21,548元。扣除最高12%折扣後，折實售價由624.4萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,278元至23,039元。

入場單位為第8座12樓F室，一房開放式廚房間隔，實用面積334方呎，折實售價624.4萬元，呎價18,695元。最低呎價為第8座12樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積464方呎，折實售價801.7萬元，呎價17,278元。以折實價計算，有10伙低於700萬元，有11伙低於800萬元，有47伙低於900萬元，全數單位低於1,000萬元。項目最快於明日(28日)公布首張銷售安排，預計於本周內展開首輪銷售。