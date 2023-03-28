藍田新盤｜KOKO MARE周六首賣138伙 折實價593萬起

九龍區新盤積極搶客，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE現已推出2張價單，合共163伙，今日(28日)上載銷售安排，落實本周六(4月1日)進行首輪銷售，涉及138伙，意味未有盡推所有單位。
據銷售安排顯示，該盤將分為兩組進行銷售，「01組」為大手客，須認購最少2伙指明住宅物業；「10組」買家須認購最少1伙。首輪銷售截票時間為本周五(31日)晚上6時。
113伙折實價低於900萬元
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，周六發售的138伙中，以折實價計，有13伙低於700萬元，有53伙低於800萬元，有113伙低於900萬元，全數單位低於1,000萬元，售價非常有吸引力，相信定必能承接上一期KOKO ROSSO的暢旺紅盤佳績，延續大熱暢旺氣勢，對首輪銷情充滿信心。
折實平均呎價18386元
KOKO MARE首輪銷售單位包括13伙一房開放式廚房、94伙兩房開放式廚房及31伙兩房梗廚單位，實用面積介乎334至520方呎。單位售價由674.6萬至1,128.5萬元，呎價介乎19,317元至26,178元，平均呎價20,892元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由593.7萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,000元至23,039元，折實平均呎價18,386元。以定價計，今批單位預計可套現約12.9億元。
最低售價、亦為一房入場單位為第8座2樓F室，實用面積334方呎，折實售價593.7萬元，呎價17,775元。最低呎價、亦為兩房梗廚戶入場單位為第8座2樓H室，實用面積520方呎，折實售價884萬元，呎價17,000元。
至於兩房開放式廚房入場單位為第8座2樓J室，實用面積425方呎，折實售價775.2萬元，呎價18,240元。
同日舉辦「幼兒學習新思維」教育講座
發展商表示，同日KOKO MARE展覽廳舉辦「幼兒學習新思維」教育講座，並特別邀請香港兒童探索博物館創辦人及總幹事范本賢出席，與一眾教師及Wheelock Living Facebook Page網上觀眾們分享有關小朋友學習和成長的新思維。
KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。