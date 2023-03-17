藍田新盤｜KOKO MARE夥中原為向隅客設置業優惠 總值2.5萬

近期有新盤以低價開盤，被問及會否對KOKO MARE的定價帶來壓力，黃光耀認為KOKO MARE與目前市場上的新盤定位、客源等方面均有分別，故不擔心有競爭。

黃光耀指，現時市場氣氛變好，帶動同系啟德MONACO MARINE今日錄3宗成交，分別為第1B座25樓D室、28樓D室及8樓A室，前兩伙戶型皆為兩房開放式廚房，另1伙為兩房梗廚連工作間戶型，實用面積435至525方呎，成交價介乎1,203萬元至1,375.8萬元，呎價26,206元至28,014元，3伙均座向東南或南面享維港景致，而成交價將為KOKO MARE開售帶來信心。

中原地產九龍董事劉瑛琳說，上月底登場的KOKO ROSSO，首兩輪銷售均錄得理想銷情，市場反應十分熱烈，中原團隊更勇奪項目全場銷售總冠軍。中原地產決定為KOKO HILLS系列的向隅客送出置業禮遇，早前曾跟中原地產入票認購KOKO HILLS、KOKO RESERVE及KOKO ROSSO的向隅客，由即日起至4月10日，經中原地產再次入票認購，並成功購入KOKO MARE的首5名買家，可獲贈5,000元意大利餐廳餐飲禮券，總值約2.5萬元。優惠先到先得，送完即止。

另外，發展商為配合KOKO MARE的北意大利主題，今日特別於意大利菜餐廳舉行記者會，而黃光耀及劉瑛琳更親自製作大展身手。

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