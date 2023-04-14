藍田新盤｜KOKO MARE明次輪推售98伙 截收逾2400票 超額23倍

黃光耀指，KOKO MARE自首輪開售以來銷情理想，已火速售出108伙，佔可售單位的78%，共套現約9.1億元。他稱，自第二季起，本地新盤市場百花齊放，交投十分活躍，隨著不明朗因素消除、美國通脹壓力下降及息口漸趨見頂，日前有大行估計加息周期即將終止，預料明年第二季起聯儲局開始減息，有利市民入市置業，展望樓市氣氛持續向好。

KOKO MARE次輪公開發售的98伙，一房連開放式廚房佔39伙、兩房連開放式廚房涉23伙、兩房連梗廚佔36伙，實用面積介乎310至529方呎，價單售價由670.2萬至1,261萬元，價單呎價由20,122元至27,231元，扣除12%折扣優惠後，折實售價由589.8萬至1,109.7萬元，折實呎價17,708元至23,965元。

入場單位為第9座5樓F單位，一房連開放式廚房間隔，實用面積310方呎，折實售價589.8萬元，折實呎價19,026元。是次發售單位，以折實金額計算，有6個單位低於600萬元，38伙則低於700萬元，是次98伙以折實售價計，料可套現約7.8億元。

兩日售出 2 伙 套現 1627.8 萬

KOKO MARE於昨日(13日)及今日都錄得新成交，包括第8座7樓J室，兩房開放式廚房間隔，實用面積425方呎，成交價781.1萬元，呎價18,379元。另為第8座7樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積421方呎，以846.7萬元售出，呎價20,112元。