藍田新盤｜KOKO MARE部署周四開價 不少於90伙 涉海景單位

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE將於本周四(23日)公布首張價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首批料不少於90伙，單位戶型涵蓋一房及兩房，亦會推出海景單位，大部分單位售價將介乎600萬至900萬元，本周六(25日)正式開始接受認購登記及開放展銷廳予公眾參觀，將於本月底前公布首輪銷售安排。

黃光耀指，項目網上搜尋及查詢都以倍數上升，亦有很多屬對上第3A期KOKO ROSSO向隅客會再入飛，預計入票人士中約50%為向隅客。他透露，項目現累計收到接近3,000個查詢，當中約70%為30至40歲的年輕買家，而地區分布上，約50%來自九龍東，包括藍田及黃大仙；約25%來自香港島；餘下25%來自新界地區，包括沙田、荃灣及元朗。