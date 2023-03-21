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2023-03-21 17:59:41

藍田新盤｜KOKO MARE部署周四開價 不少於90伙 涉海景單位

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藍田新盤｜KOKO MARE部署周四開價 不少於90伙 涉海景單位

藍田新盤｜KOKO MARE部署周四開價 不少於90伙 涉海景單位

會德豐地產藍田KOKO HILLS3BKOKO MARE將於本周四(23)公布首張價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首批料不少於90伙，單位戶型涵蓋一房及兩房，亦會推出海景單位，大部分單位售價將介乎600萬至900萬元，本周六(25)正式開始接受認購登記及開放展銷廳予公眾參觀，將於本月底前公布首輪銷售安排。

黃光耀指，項目網上搜尋及查詢都以倍數上升，亦有很多屬對上第3AKOKO ROSSO向隅客會再入飛，預計入票人士中約50%為向隅客。他透露，項目現累計收到接近3,000個查詢，當中約70%3040歲的年輕買家，而地區分布上，約50%來自九龍東，包括藍田及黃大仙；約25%來自香港島；餘下25%來自新界地區，包括沙田、荃灣及元朗。

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黃光耀指，將於本月底前公布KOKO MARE首輪銷售安排。(陳奕釗攝)

CLUB KOKO連園林面積佔地逾7.2萬方呎

會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文說，KOKO MARE住客會所CLUB KOKO連園林面積佔地逾7.2萬方呎，項目的綠化空間佔整個KOKO HILLS發展項目20%

KOKO MARECLUB KOKO510米長的「環迴跑步徑」環繞，跑步徑被花草樹木包圍。KOKO庭園」佔地約3,000方呎，為住戶提供戶外野餐好去處；「綠草瑜珈」讓住戶可以在綠意包圍的環境下做瑜珈；「高爾夫嶺」設計上融入北意大利Ski Resort元素，一邊玩高爾夫球，一邊感受到雪山氣息。

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會德豐地產經理（市務）吳家寶稱，KOKO HILLS1期及第2期入伙後經已舉辦不少BODY N SOUL的運動課程，包括瑜珈堂、Pilates堂、Zumba堂、甚至太極堂，且住戶更可以用優惠價錢參加課堂，保證每一堂都會有專業導師從旁指導，而發展商今日特別邀請健身教練黃國偉到場教授。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。

即睇藍田新盤KOKO MARE最新資訊 (House730)

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