藍田新盤｜KOKO MARE首推98伙 最平593萬 折實均呎18330元

會德豐地產今年第二個應市全新盤、藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE今日(23日)公布首張價單，涉98伙。發展商提供4種付款辦法，以最高12%折扣優惠計算，單位折實售價593.7萬元起，折實平均呎價18,330元，與今年2月16日推出的KOKO ROSSO的17,973元相比，高約2%。

黃光耀：首批屬原價推售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE首批單位屬原價推售，形容為「延續市區爆數價」，將於本周六(25日)開放示範單位予公眾參觀，同時接受認購登記，預計最快下周上載銷售安排，目標月內開售。

今批單位全數位處第8座，包括9伙一房及89伙兩房，實用面積介乎334至520方呎。價單定價由674.6萬至1,055.8萬元，呎價介乎19,317元至25,977元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由593.7萬至929.2萬元，折實呎價介乎17,000元至22,859元。以折實價計，有約90%單位低於900萬元。