藍田新盤｜KOKO MARE首推98伙 最平593萬 折實均呎18330元

會德豐地產今年第二個應市全新盤、藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE今日(23日)公布首張價單，涉98伙。發展商提供4種付款辦法，以最高12%折扣優惠計算，單位折實售價593.7萬元起，折實平均呎價18,330元，與今年2月16日推出的KOKO ROSSO的17,973元相比，高約2%。
黃光耀：首批屬原價推售
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE首批單位屬原價推售，形容為「延續市區爆數價」，將於本周六(25日)開放示範單位予公眾參觀，同時接受認購登記，預計最快下周上載銷售安排，目標月內開售。
今批單位全數位處第8座，包括9伙一房及89伙兩房，實用面積介乎334至520方呎。價單定價由674.6萬至1,055.8萬元，呎價介乎19,317元至25,977元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由593.7萬至929.2萬元，折實呎價介乎17,000元至22,859元。以折實價計，有約90%單位低於900萬元。
入場單位屬334方呎一房
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，最低售價單位為第8座2樓F室，實用面積334方呎，一房間隔，折實售價593.7萬元，呎價17,775元。最低呎價單位為第8座2樓E室，實用面積464方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價788.8萬元，呎價17,000元。
會德豐地產經理（市務）吳家寶補充，另一個最低呎價單位為第8座2樓H室，實用面積520方呎，兩房梗廚間隔，折實售價884萬元，呎價17,000元。
料全年樓價升10%
對於美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，黃光耀認為，反映息口接近見頂水平，由於美國大選將於今年底舉行，按照一般慣例大選前期將步入減息，料最快今年底會開始減息。他稱，本港銀行未有跟隨美國加息，而利率穩定有助買家安心入市，外圍不明朗因素陸續消除，本港下半年樓市有望向好，預期樓價全年有望升約一成。集團推盤計劃方面，他透露緊接會推出將軍澳日出康城第12期項目，而灣仔春園街項目亦部署今年中應市。
KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。