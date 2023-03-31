藍田新盤｜KOKO MARE首輪截收逾2600票 超額18倍

黃光耀稱，集團一向致力打造高質素住宅項目，KOKO HILLS發展項目更屢獲殊榮，獲香港專業驗樓學會頒發「五星級屋苑」、「優秀屋苑獎」及「最佳繩墨師團隊獎」；且獲城中著名驗樓師盛讚，評分高達至95分，交樓質素被受讚賞。

KOKO MARE首輪發售的138伙，包括13伙一房開放式廚房、94伙兩房開放式廚房，以及31伙兩房梗廚單位。提供最高12%折扣，單位折實售價由593.7萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,000元至23,039元，折實平均呎價為18,386元。以折實價計算，有13伙低於700萬元，有53伙低於800萬元，有113伙低於900萬元。是次138伙，以定價計算料可套現約12.9億元。

黃光耀指，新盤市場氣氛活躍，本港3月份一手交投量大幅上升，有望可挑戰2,100宗，而KOKO MARE作為第二季首個開售的新盤，其市區上車盤的定位珍罕難求，加上大部分單位售價介乎600萬至900萬元，延續市區爆數價可謂非常有吸引力，更受惠於寬減首置印花稅階政策，相信定必能承接KOKO ROSSO的暢旺紅盤佳績，延續大熱暢旺氣勢，對明日銷情相當有信心。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。

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