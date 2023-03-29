藍田新盤｜KOKO MARE首輪暫超額逾12倍 夥滙豐推綠色按揭額外現金獎賞

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE將於周六(4月1日)進行首輪銷售，涉及138伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目連日來收票及展銷廳參觀反應熱烈，現累計收近1,800票，超額認購約12倍，當中大手客約有20枱。
會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，入票人士中，逾七成為自住人士，三成為投資客；九龍東的買家佔55%，新界區佔25%，港島區佔20%。客人心儀戶型的比例方面，20%屬一房、55%屬兩房開放式廚房，25%屬兩房梗廚。
會德豐地產經理（市務）吳家寶說，入票人士中不乏公務員、醫務界及教育界人士，與不少政府大樓遷入九龍東區有關，吸引客人選購項目。
發展商積極與各大銀行進行磋商，希望為項目買家提供更優惠的按揭計劃，滙豐銀行是次為KOKO MARE的買家提供特別按揭獎賞及方案。滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉稱，買家可享綠色按揭額外現金獎賞高達6,888元。買家更可提早於成交期前180日申請按揭，預早獲得按揭貸款批核。另外由即日起至4月23日，滙豐指定分行於周六及周日延長服務時間，客戶一星期7天均可進行按揭查詢及申請。
料第二季樓市續溫和向上
差餉物業估價署樓價指數連升2個月，對於本港樓市走勢，黃光耀認為，3月一手成交量較上月大幅上升，全月有望可錄得約2,100宗，預計升勢可延續至4月。至於今年首季樓市錄得約5%的溫和增長，料第二季亦可延續此溫和升勢，反映樓市回穩的跡象。
KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。