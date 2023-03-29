藍田新盤｜KOKO MARE首輪暫超額逾12倍 夥滙豐推綠色按揭額外現金獎賞

發展商積極與各大銀行進行磋商，希望為項目買家提供更優惠的按揭計劃，滙豐銀行是次為KOKO MARE的買家提供特別按揭獎賞及方案。滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉稱，買家可享綠色按揭額外現金獎賞高達6,888元。買家更可提早於成交期前180日申請按揭，預早獲得按揭貸款批核。另外由即日起至4月23日，滙豐指定分行於周六及周日延長服務時間，客戶一星期7天均可進行按揭查詢及申請。

料第二季樓市續溫和向上

差餉物業估價署樓價指數連升2個月，對於本港樓市走勢，黃光耀認為，3月一手成交量較上月大幅上升，全月有望可錄得約2,100宗，預計升勢可延續至4月。至於今年首季樓市錄得約5%的溫和增長，料第二季亦可延續此溫和升勢，反映樓市回穩的跡象。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約15個月。

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