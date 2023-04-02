藍田新盤｜KOKO MARE首輪沽逾百伙 部署短期加推 復活節次輪發售

全日共有3組大手買家共購入6伙，每組購入2伙，其中一組買家購入1伙兩房開放式廚房連花園特色單位及1伙兩房梗廚單位，共涉資約5,200萬元。有見首輪發售銷情理想，有機會盡快加推價單，希望復活節假期可以安排次輪銷售。

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE於昨天(1日)首輪推售138伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目公開發售短短兩小時已沽出103伙，佔可售單位約75%，共套現約8.6億元；連同第3A期KOKO ROSSO共售出411伙，佔可售單位92%，共套現約33.2億元。

會德豐年內累售 572 伙 吸金近 66.6 億

黃光耀指出，KOKO MARE首輪客人出席率高達九成，當中超過一半屬於年輕置業人士，年齡約30至40歲，另外亦有超過一半為KOKO ROSSO的向隅客。客源分布方面，來自新界區佔40%，九龍及港島區分別佔40%及20%。自住用途涉80%，餘下20%屬投資用途。

另外，黃光耀透露，集團今年已累售572伙，套現近66.6億元，已超過集團去年總銷售額的一半。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約14個月。

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