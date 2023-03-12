藍田新盤｜KOKO ROSSO兩輪單位售罄 KOKO HILLS第3B期料周二命名

會德豐地產昨日(11日)誠邀「成家網上投資課程創立人」諗SIR於KOKO HILLS現樓住客會所舉辦「Go Goal! 理財小達人」桌遊比賽。該遊戲旨在讓小朋友從小認識不同類型的理財工具，繼而培養良好的理財習慣，是次率先讓會德豐會員及KOKO HILLS住戶優先試玩。

會德豐指，集團一直致力關注兒童發展，並聯同香港兒童探索博物館首創全方位兒童發展概念品牌SPARK，希望小朋友在玩樂過程中同時學習，不斷激發自身想像力、創造力等各潛能。著名藝人兼節目主持人林盛斌(Bob)亦親臨現場，頒發獎狀給各位參賽者，亦與眾人留影合照。

KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。

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