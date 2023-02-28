藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪截收6398票 超購39倍 撤銷口罩令後首個推售新盤

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於明日(3月1日)展開次輪發售160伙，今日(28日)晚上6時正截票，收票反應十分理想，共錄得6,398票，超額認購約39倍。
政府今日宣布由明日起將撤銷口罩令，意味著香港正式全面復常，相信經濟會復甦至疫情前水平，而KOKO ROSSO將會是首個撤銷口罩令後的推售新盤。
次輪公開發售的160伙，包括21伙一房開放式廚房、93伙兩房開放式廚房單位，以及46伙兩房梗廚單位，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。
以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。
黃光耀：次輪共吸納逾千張新票
會德豐地產常務董事黃光耀表示，財政預算案寬減首置印花稅可助首置買家減輕負擔，周末一手及二手交投上升，同系第1期KOKO HILLS及啟德GRANDE MONACO亦錄成交，買家均表示對集團的樓盤質素有信心，並喜歡項目的環境，整體樓市氣氛向好，折實售價約600萬至900萬元的單位於新政策下最為受惠。
他補充，KOKO ROSSO首輪銷情強勁，上周五(24日)公開發售的148伙於不足5小時內全數沽清，共套現約11.4億元，是近一年以來首個首輪全數單位售罄的新樓盤，加上次輪共吸納逾千張新票，預計很多首輪落空的向隅客會再接再接再厲，故此對明日次輪銷情充滿信心。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。