藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪截收6398票 超購39倍 撤銷口罩令後首個推售新盤

黃光耀(左)表示，次輪共吸納逾千張新票，預計很多首輪落空的向隅客會再接再接再厲，故此對明日次輪銷情充滿信心。

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於明日(3月1日)展開次輪發售160伙，今日(28日)晚上6時正截票，收票反應十分理想，共錄得6,398票，超額認購約39倍。

政府今日宣布由明日起將撤銷口罩令，意味著香港正式全面復常，相信經濟會復甦至疫情前水平，而KOKO ROSSO將會是首個撤銷口罩令後的推售新盤。

次輪公開發售的160伙，包括21伙一房開放式廚房、93伙兩房開放式廚房單位，以及46伙兩房梗廚單位，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。

以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。