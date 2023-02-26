藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪暫超購17倍 向隅客斥1253萬買第1期現樓三房

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於本周三(3月1日)展開次輪發售160伙，截至今日(26日)晚上6時正，已獲逾3,000票，超額認購約17倍。
KOKO ROSSO上周五(24日)首輪銷情火熱，公開發售148伙於不足5小時內全數沽清，共套現約11.4億元，屬近一年以來首個首輪全數單位售罄的全新盤。
至於周三開售的160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。
12伙折實價低於600萬
以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。
同系1期KOKO HILLS於今日亦錄1宗三房戶成交，為第2座17樓G室，實用面積584方呎，成交價1,253.3萬元，呎價21,461元，買家為KOKO ROSSO首輪向隅客，表示對集團品牌有信心，並喜歡項目的環境，曾於首輪公開發售入票卻未能成功購入，故此購買1期的現樓單位。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。