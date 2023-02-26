藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪暫超購17倍 向隅客斥1253萬買第1期現樓三房

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於本周三(3月1日)展開次輪發售160伙，截至今日(26日)晚上6時正，已獲逾3,000票，超額認購約17倍。

KOKO ROSSO上周五(24日)首輪銷情火熱，公開發售148伙於不足5小時內全數沽清，共套現約11.4億元，屬近一年以來首個首輪全數單位售罄的全新盤。

至於周三開售的160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。