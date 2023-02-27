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地產
2023-02-27 21:00:00

藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪累收逾5500票 超額認購33倍

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藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪累收逾5500票 超額認購33倍

黃光耀(左)稱，財政預算案寬減首置印花稅可助首置買家減輕負擔。

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於周三(31)展開次輪發售160，截至今日(27)晚上6時正，累計已獲逾5,500票，超額認購約33倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，財政預算案寬減首置印花稅可助首置買家減輕負擔，過去周末兩日市場交投上升，整體樓市氣氛向好，折實售價約600萬至900萬元的單位於新政策下最為受惠，對次輪銷情充滿信心。

周三開售的160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積介乎271477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。

以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。

藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪累收逾5500票 超額認購33倍

新香港人斥2129萬購GRANDE MONACO三房戶。(資料圖片)

新香港人斥2129萬購GRANDE MONACO三房戶

同系啟德GRANDE MONACO新近錄得一宗成交，位於第1A5A單位，屬三房一套戶型，實用面積827方呎，成交價2,129.2萬元，呎價25,476元。

買家為新香港人，喜歡項目鄰近地鐵站及34校網，並對集團品牌的樓盤質素有信心。

KOKO ROSSO提供392伙，2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。

即睇藍田新盤KOKO ROSSO最新資訊 (House730)

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