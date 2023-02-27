藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪累收逾5500票 超額認購33倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，財政預算案寬減首置印花稅可助首置買家減輕負擔，過去周末兩日市場交投上升，整體樓市氣氛向好，折實售價約600萬至900萬元的單位於新政策下最為受惠，對次輪銷情充滿信心。

周三開售的160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。

以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。