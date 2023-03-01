藍田新盤｜KOKO ROSSO次輪開售不足4小時沽148伙 吸金逾12億

現場所見，大批準買家於尖沙咀展銷廳售樓處外等候登記，並出現人龍，當中不少為年輕客及家庭客，龍尾更延伸至港威商場門外。黃光耀指，客人出席率踴躍，高達九成，反映市民入市意欲踴躍，當中不少為首輪向隅客；其中約八成為年輕首置買家，年齡介乎約30至40歲，亦有屬藍田區內客。

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(1日)展開次輪發售160伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，迄至晚上11時，項目開售不足4小時已賣出148伙，佔可售單位近95%，共套現約12.1億元，當中有買家斥資約2,000萬元購入2伙兩房相鄰單位，皆享有維港海景。

黃光耀稱，本港今日開始撤銷口罩令，意味著正式全面復常，相信經濟會復甦至疫情前水平，而KOKO ROSSO亦是首個撤銷口罩令後的推售新盤，期望短期內可落實第三輪銷售安排，當中包括中高層海景單位，而2伙天際特色單位將以招標形式出售，目前正有10多組客人查詢。

KOKO ROSSO次輪發售的160伙，包括21伙一房開放式廚房、93伙兩房開放式廚房單位，以及46伙兩房梗廚單位，實用面積介乎271至477方呎。單位售價由663.2萬至1,098.8萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,954元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價介乎17,407元至22,642元，折實平均呎價18,441元。

以折實售價計算，有12伙低於600萬元，67伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。以售價計，160伙預計可套現約14.6億元。項目次輪截收6,398票，超額認購約39倍。